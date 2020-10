Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



38,88 EUR +4,52% (01.10.2020, 13:42)



38,83 EUR +4,83% (01.10.2020, 13:50)



GB0059822006



927200



DLG



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (01.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Die Aktien von Halbleiterunternehmen wie STMicroelectronics und Infineon würden zum Quartalsstart die Rally bei europäischen Techwerten befeuern. Mit oben auf der Gewinnerliste seien auch die Papiere von Dialog Semiconductor, die um rund vier Prozent im umsatzstarken Handel zulegen könnten.STMicroelectronics-Chef Jean-Marc Chery habe darauf verwiesen, dass die Nachfrage nach Produkten für die Autoindustrie und nach Mikrocontrollern im dritten Quartal des laufenden Jahres stark angezogen habe. STMicroelectronic habe deshalb seine Prognose für das vierte Quartal abermals nach oben angepasst. Die Aktie von STMicroelectronic habe am Donnerstag folgerichtig um bis zu fünf Prozent höher tendiert und abermals den Kursausbruch bei der Widerstandsregion von 27,80 Euro versucht.Fundamentale Daten und Zahlenwerk zu Dialog Semiconductor würden für den November erwartet. Dennoch unterstützend und eine Art Bestätigung für die feste Tendenz bei Dialog sei die Nachricht gewesen, Anbieter Google habe sein erstes 5G-Smartphone präsentiert, das Flaggschiffmodell Pixel 5. Dialog beliefere alle fünf wichtigen Smartphone-Hersteller und zähle zu den deutlichen 5G-Profiteuren.Auch die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden der Dialog-Aktie wieder mehr zutrauen. Das Unternehmen biete gute Wachstumsaussichten, eine solide Bilanz und gute Cashflows von geschätzt 214 Millionen Dollar 2021. Die Aktie handle bei einem KGV 2021 von 15, was nach Einschätzung der Analysten gegenüber Branchenwerten einen lukrativen Abschlag darstelle. Die Bank habe für den Chipwert ein Kursziel von 48,50 Euro ausgegeben.Die Wachstums- und Gewinnperspektive beschränke sich bei Dialog nicht auf die 5G-Fantasie. Die Aktie zähle relativ betrachtet zu den günstigsten Chipwerten, und sollte bei einem Ausbruch über die kleine Hürde bei 39,50 Euro wieder genauer angeschaut werden.Momentan bleibt "Der Aktionär" an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link