Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (05.11.2018/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Der indische Smartphone-Markt gelte als einer der wenigen Wachstumsmärkte in diesem Geschäft. Dialog Semiconductor stelle mit einer neuen Partnerschaft einen Fuß in den aufstrebenden Markt. Die Aktie steht wieder kurz vor der 25-Euro-Marke."Der Aktionär" habe die Dialog Semiconductor-Aktie bis dato vor dem Hintergrund des starken Kursanstiegs durch den Apple-Deal für zu riskant gehalten. Es gebe aktuell auch keinen zwingenden Grund, davon abzurücken, auch wenn der Einstieg in den indischen Markt ein weiterer Erfolg in der Abnabelung von Großkunde Apple sei und Hauck & Aufhäuser in der jüngsten Analyse das Ziel für Dialog auf 33 Euro anhebe. Der Kirchheimer Chiphersteller sei zurück im Geschäft, so habe der Analyst Robin Brass in seiner neuen Studie geschrieben und die Einblicke gelobt, die der jüngste Kapitalmarkttag gegeben habe.Ein Kauf der Dialog Semiconductor-Aktie dränge sich dennoch nur selektiv als Tradingposition auf. Aktuell rechne "Der Aktionär" damit, dass die jüngsten Trading-Gewinne nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Tage erst einmal gesichert werden könnten, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2018)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:21,14 Euro -1,11% (05.11.2018, 10:39)