XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

56,12 EUR +6,77% (05.02.2021, 17:35)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie Deutschland:

DLG



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol Deutschland: DLG, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (07.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) unter die Lupe.Dialog Semiconductor könnte schon bald in asiatische Hände fallen. Der japanische Halbleiter-Konzern Renesas Electronics plane dem Vernehmen nach, den Halbleiter-Konzern für 67,50 Euro pro Aktie zu übernehmen. Die beiden Parteien seien in "fortgeschrittenen Gesprächen". Das Angebot würde Dialog Semiconductor mit rund 4,8 Mrd. Euro bewerten. Es würde eine Prämie von gut 20% auf den jüngsten Kurs bedeuten. Am Freitag zu Börsenschluss habe die Dialog Semiconductor-Aktiebei 56,12 Euro notiert.Noch klinge alles recht vage und unsicher: Renesas Electronics plane, mit Bargeld für die Übernahme zu bezahlen. Es sei aber weder sicher, dass es zu einer Transaktion komme, noch dass sie zu den genannten Bedingungen über die Bühne gehe, heiße es in einer Mitteilung von Dialog Semiconductor. Der japanische Halbleiterkonzern habe nach dem britischen Übernahmerecht, dem Dialog Semiconductor unterliege, bis zum 7. März Zeit, eine verbindliche Übernahmeofferte vorzulegen oder offiziell einen Rückzieher zu machen.Es sei kein Geheimnis: Die Halbleiterbranche sei in Bewegung. Entsprechende Übernahmespekulationen habe es in Finanzkreisen zuletzt immer wieder gegeben. Die Dialog Semiconductor-Aktie dürfte mit einem satten Aufschlag in die neue Woche starten. Erste Gewinne könnten dann eingestrichen werden. Die aktuellen Analystenkursziele lägen größtenteils im Bereich um 60 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:55,98 EUR +6,30% (05.02.2021, 22:26)