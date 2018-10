Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

21,74 Euro +6,36% (12.10.2018, 14:07)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (12.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Nach der Vereinbarung mit dem Großkunden Apple lege die Dialog Semiconductor-Aktie auch heute weiter zu. Insgesamt stehe ein Plus von 30% in zwei Tagen zu Buche.Angesichts des kräftigen Kurssprungs sei die Dialog Semiconductor-Aktie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Dem Aktienkurs jetzt hinterherzulaufen erscheine nicht sinnvoll. Sollte es den TecDAX-Wert noch einmal günstiger geben, sehe es anders aus, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:21,74 Euro +3,52% (12.10.2018, 13:53)