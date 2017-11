Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

43,564 Euro +0,02% (06.11.2017, 10:14)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (06.11.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Februarhoch bei 52,35 EUR habe sich die Dialog Semiconductor-Aktie im Korrekturmodus befunden. Doch nun dürfte das Papier die Kurve bekommen haben. Während die letzten drei Monatskerzen mit ihren kleinen Kerzenkörpern bereits einen nachlassenden Verkaufsdruck signalisiert hätten, stehe im Oktober nun eine dynamische weiße Kerze zu Buche. Dank dieser Entwicklung sei jüngst auch der Korrekturtrend seit Anfang des Jahres (akt. bei 39,72 EUR) zu den Akten gelegt worden. Für das "i-Tüpfelchen" sorge aber zweifelsohne die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 41,93 EUR), womit gleichzeitig die Bodenbildung der letzten Monate abgeschlossen worden sei. Aus der Höhe dieses Kursmusters ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 5 EUR. In der Konsequenz rücke das Maihoch (47,91 EUR) wieder auf die Agenda.Rückenwind komme aktuell von Seiten verschiedener Trendfolger. So seien beispielsweise MACD und Aroon im Tages- wie auch im Wochenbereich derzeit freundlich zu interpretieren. Um die Bodenbildung nicht zu konterkarieren, sollte die Dialog Semiconductor-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 40 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.11.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:43,52 Euro +1,26% (06.11.2017, 10:01)