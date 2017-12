XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

24,37 Euro +2,83% (05.12.2017, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

24,487 Euro +1,40% (05.12.2017, 15:02)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (05.12.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Abschlag gerechtfertigt - Dialog Semiconductor muss man nicht haben! AktienanalyseLaut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, muss man die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) nicht unbedingt haben.Am Markt gehe die Sorge um, dass Dialog Semiconductor Apple als den wichtigen Kunden verlieren könnte. Infolgedessen habe die Dialog Semiconductor-Aktie einen drastischen Absturz verzeichnet. Der Aktienprofi halte diese Gefahr für groß. Dialog Semiconductor könnte Apple vielleicht nicht ganz, aber zumindest für das wichtige Kernprodukt Power Management-Chips verlieren. Dialog Semiconductor mache 70% seiner Umsätze mit Apple. Wenn hier ein Großteil des Umsatzes wegbrechen sollte, hätte das erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn.Der Börsenexperte halte den Abschlag bei der Dialog Semiconductor-Aktie für gerechtfertigt. Er verweise darauf, dass es immer sehr gefährlich sei, wenn ein Unternehmen von einem Kunden so abhängig sei wie Dialog Semiconductor von Apple. Es sei auch klar, dass Apple mehr auf eigene Hand machen wolle. Es sei also wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich das bewahrheite.Dialog Semiconductor ist im Moment eine Aktie, die man nicht unbedingt haben muss, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2017)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: