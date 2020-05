Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 44,00 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 07.05.2020 42,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 07.05.2020 42,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 07.05.2020 48,00 Overweight Barclays Andrew Gardiner 06.05.2020 47,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 06.05.2020 38,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 06.05.2020 35,00 Sector Perform RBC Capital Mitch Steves 06.05.2020 41,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 06.05.2020 33,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 06.05.2020

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (15.05.2020/ac/a/nw)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 33,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor Plc hat am 06.05.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht.Dialog Semiconductor startete besser als von Experten erwartet ins Jahr, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 06.05.2020. Das Unternehmen rechne zudem im laufenden zweiten Quartal trotz der Corona-Krise mit besseren Geschäften als in den ersten drei Monaten. Die Bruttomarge solle dabei stabil bleiben. Der Dialog Semiconductor-Aktie sei dann der dynamische Sprung über die wichtige 30-Euro-Marke eindrucksvoll gelungen. Das Papier sei bis vor Kurzem im MDAX gelistet gewesen, sei jedoch im Februar wegen des Brexits aus dem Index rausgeflogen. Grund dafür sei, dass der Firmensitz des Unternehmens London sei und dieser damit nach dem Brexit nicht mehr in der EU liege - das sei allerdings wiederum Voraussetzung für eine Notiz in den Deutsche Börse-AG-Auswahlindices, so Marion Schlegel.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Barclays, Andrew Gardiner, in einer Analyse vom 06.05.2020 den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 48,00 Euro belassen. Die starken Kennziffern und der unerwartet positive Ausblick auf das laufende Quartal hätten die gute Positionierung des Halbleiterkonzerns unterstrichen, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Sandeep Deshpande hat das Wertpapier in einer Analyse 06.05.2020 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 32,00 auf 33,00 Euro angehoben. Die Kennziffern des Halbleiter-Unternehmens und der Ausblick auf das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen übertroffen, so Deshpande. Er habe seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 und 2021 erhöht.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick: