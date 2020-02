Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

33,74 EUR -3,25% (27.02.2020, 09:48)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

28,51 GBP -1,68% (27.02.2020, 09:50)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (27.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF).Diageo habe ein Update (26.02.) zu den Auswirkungen des Ausbruchs von Covid-19 gegeben. Da der Verbrauch von Spirituosen größtenteils auf den Horeca-Sektor (Hotels, Gaststätten, Catering) entfalle, habe dies nach Unternehmensangaben u.a. durch die Schließung von Bars und Restaurants seit Ende Januar in China (inkl. Hongkong) zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage geführt. Diese Entwicklung dürfte sich laut dem Unternehmen noch mindestens bis in den März hinein fortsetzen. Anschließend erwarte Diageo eine allmähliche Verbesserung der Situation in China und gegen Ende des Geschäftsjahres 2019/20 (30.06.) die Rückkehr zu einem normalen Niveau. Für andere Länder der Region (v.a. Südkorea, Japan, Thailand) werde im Verlauf des vierten Quartals 2019/20 eine allmähliche Verbesserung erwartet.Für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) prognostiziere Diago einen negativen Effekt auf den Nettoumsatz von 225 bis 325 Mio. GBP und auf das operative Ergebnis von 140 bis 200 Mio. GBP. Der Analyst senke seine Prognosen für 2019/20 (EPS berichtet: 127,39 (alt: 132,38) GBp; EPS bereinigt: 128,65 (alt: 133,37) GBp; DPS: 70,80 (alt: 72,00) GBp und 2020/21 (EPS berichtet/bereinigt: 136,71 (alt: 143,47) GBp; DPS: 76,00 (alt: 77,00) GBp). Die schwache Topline-Entwicklung in wichtigen Einzelmärkten (u.a. Südkorea, Irland, Russland, Mexiko) und in Fokusbereichen (Scotch, Indien) sowie die Risiken durch einen möglichen "harten Brexit" und die Ausbreitung von Covid-19 würden das Kurspotenzial für die Aktie begrenzen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm (Volumen von bis zu 4,5 Mrd. GBP für den Zeitraum 2019/20 bis 2021/22) dürfte dagegen unterstützend wirken.Bei einem neuen Kursziel von 31,00 (alt: 34,00) GBP bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Diageo-Aktie. (Analyse vom 27.02.2020)Börsenplätze Diageo-Aktie: