Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (14.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) zuzuschlagen.Immer wenn es an den Börsen turbulent zugehe, würden konservative Branchen in den Fokus der Anleger rücken. In der TSI Trendcheck Rubrik des "Aktionär" habe sich daher zuletzt nicht zu Unrecht die Getränke- und Spirituosenbranche auf den vorderen Plätzen der stärksten Sektoren wiedergefunden. Eine der derzeit stärksten Werte der Branche: Der britische Getränkehersteller Diageo.Mehr als 200 Einzelmarken zähle das Portfolio von Diageo und decke damit so ziemlich das ganze Spektrum an alkoholischen Getränken ab, was das Trinkerherz begehre. Der Konzern selbst unterteile die Marken dabei in drei Kategorien. Zum einen die "Global Brands", die auf der ganzen Welt bekannt und verbreitet seien - darunter Whiskey von Johnnie Walker, Vokda von Smirnoff, Likör von Baileys, Rum von Captain Morgan, Gin von Tanqueray und Bier von Guinness. Bei den "Local Stars" handle es sich um Spirituosen und Biere, die vor allem auf einen jeweiligen Markt zugeschnitten seien, wie beispielsweise der chinesische Shui Jing Fang Whisky oder das australische Bundaberg Ginger Beer.Das dritte Standbein sei die "Reserve" Kategorie. Dazu würden hochpreisige Premiumspirituosen zählen, die den Durst der Kundschaft nach Luxusgütern stillen solle. In diese Sparte sei auch die Tequilla-Marke Casamigos eingegliedert worden, die Diageo in einem medienwirksamen Deal von Hollywoodstar George Clooney im Jahr 2017 für 700 Millionen Dollar abgekauft habe. Hervorragend diversifiziert sei der Konzern auch mit Blick auf die Umsatzverteilung auf Länderebene. 34 Prozent der umgerechnet 13,7 Milliarden Euro seien 2018 in Nordamerika umgesetzt worden. Auf Platz 2 folge Europa mit rund 24 Prozent und auf Platz 3 mit fast 21 Prozent Asien, Australien und Neuseeland, die derzeit wachstumsstärkste Region. Der Rest verteile sich auf Lateinamerika und Afrika.Extreme Wachstumssprünge seien bei Diageo nicht zu erwarten, dies sei bei einem etablierten Getränkehersteller gar nicht möglich und davon gehe der Markt aber auch nicht aus. Stattdessen stehe stetiges und konstantes Gewinn- und Umsatzwachstum auf dem Fahrplan. Im Geschäftsjahr 2020 dürfte erstmals die 15 Milliarden Euro Umsatzmarke geknackt werden. Auch der Gewinn habe in den vergangenen Jahren kontinuierlich immer wieder einen neuen Rekordwert erreichen können. Nach 8,5 Milliarden Euro im letzten Geschäftsjahr, dürften hier spätestens dann 2021 erstmalig die zehn Milliarden Euro Bruttogewinn übersprungen werden.Die Diageo-Aktie habe zuletzt Momentum aufnehmen können und notiere auf einem Allzeithoch. Die Wachstumsaussichten seien solide und das Geschäftsmodell sei krisensicher. Zusätzlicher Bonus: Der Konzern erhöhe seit Jahrzenten die Dividende - in den vergangenen zehn Jahren mit einer Steigerungsrate von durchschnittlich sieben Prozent. Bei einer Ausschüttungsquote von knapp über 50 Prozent sei hier noch Luft nach oben.Anleger schlagen bei der Diageo-Aktie zu, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". Das Kursziel liege bei 46,50 Euro. Ein Stopp bei 32 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 14.05.2019)