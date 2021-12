Börsenplätze Diageo-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

47,88 EUR +0,49% (23.12.2021, 15:32)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

40,44 GBP +0,05% (23.12.2021, 16:19)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (23.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Die Diskussion um neue Beschränkungen sei in vollem Gange. Trotzdem laufe die Diageo-Aktie einwandfrei. Am Freitag habe der Titel des Sprituosen- und Bierproduzenten bei 40,56 GBP ein neues Allzeithoch markiert. Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen seien Werte wie Diageo wichtig fürs Depot.Diageo sei praktisch in jeder Region gut aufgestellt. In den USA komme das Unternehmen bei Whisky auf einen Marktanteil von einem Drittel. Laut einer Analyse von Credit Suisse gewinne Diageo (Smirnoff, Guiness, Johnnie Walker und viele andere Marken) sowohl beim Geschäft mit Bars und Restaurants als auch beim Verkauf über den Einzelhandel Marktanteile.In Schwellenändern wie Nigeria und Ghana, die immer bedeutender würden für Diageo, habe der Konzern zuletzt ein Umsatzwachstum von 58 bzw. 38% verbucht. In China partizipiere Diageo durch die Beteiligung an Sichuan Swellfun am Boom von Baijiu, dem Lieblingsschnaps der Chinesen.Diageo sei ein solides Langfristinvestemt. Das Kursziel laute 55 Euro, der Stopp sollte bei 35 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link