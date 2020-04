Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Diageo-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

29,815 EUR +2,79% (09.04.2020, 13:52)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

26,06 GBP +3,88% (09.04.2020, 14:50)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (09.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Der britische Spirituosen-, Wein- und Bierkonzern Diageo nehme in der Corona-Krise seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 (bis Ende Juni) zurück. Die Aktienrückkäufe seien für das Geschäftsjahr zudem auf Eis gelegt, habe das Unternehmen bekannt gegeben. Die Aktie lege trotz der schlechten Nachricht am Donnerstag zu.Der Kampf gegen das Corona-Virus treffe Diageo - schon dadurch, dass die meisten Bars und Restaurants geschlossen seien oder gewesen seien. In China nehme der Konsum "sehr langsam" wieder Fahrt auf, die Lokalitäten würden nach und nach wieder öffnen, habe es geheißen.In den USA und Europa seien die meisten Lokale geschlossen. In diesen beiden Regionen seien zuletzt zwar mehr Spirituosen im Supermarkt gekauft worden - laut Diageo sei aber unklar, wie lange dieser Trend anhalte.Überraschend komme die Prognosekappung nicht. Dem Markt sei klar gewesen, dass die Nachfrage für den privaten Hausgebrauch die Nachfrage der Gastronomie kaum werde decken können. Zuvor habe sich bereits Anheuser-Busch Inbev, weltweit größter Bierkonzern, von seinen Jahreszielen verabschiedet.Mit einem 2021er KGV von 19 ist die Diageo-Aktie moderat bewertet und ein antizyklischer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Mit Material von dpa-AFX