Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

41,11 EUR +0,04% (23.08.2021, 12:13)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

3.529,00 GBp +0,17% (23.08.2021, 15:33)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (23.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) von 35 GBP auf 36 GBP.Die Zahlen für das H2 2020/21 (30.06.; testiert) hätten umsatzseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen, während sie ergebnisseitig schwächer als von ihm erwartet ausgefallen seien. Der Marktkonsens sei aber durchweg übertroffen worden. Die Topline-Entwicklung der drei Fokus-Bereiche (US-Spirituosen: +16% (organisch: +24%) y/y; Scotch: +8% (organisch: +15%) y/y; Indien: +4% (organisch: +13%) y/y) sei in 2020/21 nach Erachten des Analysten überzeugend ausgefallen. Diageo verzichte auf einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 (30.06.), rechne aber mit deutlich höheren Investitionen. CEO Menezes habe sich bzgl. der Wachstumsperspektiven des Spirituosenmarktes aber sehr zuversichtlich gezeigt (steigender Marktanteil von Spirituosen am Gesamtmarkt für alkoholische Getränke; starker Trend zu Premiumprodukten). Nach dem Kursanstieg der Diageo-Aktie (12 Monate: +36%) sehe der Analyst die positive Entwicklung des US-Spirituosenmarktes und des Außer-Haus-Geschäfts bereits größtenteils eingepreist.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2021/22e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 129,76 (Vj.: 136,72) GBp; aber DPS: 75,20 (alt: 72,70) GBp) mehrheitlich und prognostizieren für 2022/23e erstmals ein EPS (berichtet/bereinigt) von 146,63 GBp und ein DPS von 80,20 GBp.Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Diageo-Aktie. (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Diageo-Aktie: