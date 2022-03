Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

1,805 EUR -46,60% (11.03.2022, 20:32)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Technologieplattform für Mobilität beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gemeinsame Mobilität und bietet Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: China Mobility, International und Other Initiatives. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im für chinesische Aktien aktuell desaströsen Umfeld steche die DiDi-Aktie hervor - negativ. Die Papiere des Fahrdienstvermittlers würden am Freitag um 40 Prozent einbrechen. Hintergrund sei eine Mitteilung der chinesischen Cyber-Aufsicht, die Sicherheitsbedenken habe. Damit sei das geplante Listing in Hongkong vorerst vom Tisch.Die chinesische Cyberspace Administration (CAC) habe dem DiDi-Management am Freitag mitgeteilt, die Vorschläge des Unternehmens zur Verhinderung von Sicherheits- und Datenlecks würden hinter den Anforderungen der Behörde zurückbleiben. Damit bleibe die DiDi-App, die im vergangenen Jahr aus den chinesischen App-Stores entfernt worden sei, bis auf weiteres gesperrt.Als Reaktion auf die CAC-Entscheidung habe der Fahrdienstvermittler sein für diesen Sommer geplantes Listing in Hongkong auf Eis gelegt. Die DiDi-Aktie sei daraufhin am Freitag um über 40 Prozent eingebrochen.Die Horror-Fahrt der DiDi-Aktie nehme kein Ende. "Der Aktionär" hatte bereits beim Börsengang des Unternehmens zur Vorsicht geraten und bleibt dabei: Anleger machen einen großen Bogen um die Papiere des Fahrdienstvermittlers, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur DiDi Global-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)