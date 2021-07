NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

10,65 EUR -7,39% (22.07.2021, 16:15)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein chinesischer Fahrdienstvermittler. (22.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Berichten zufolge sollte Peking ein Sanktionspaket gegen DiDi Global schnüren. Vonseiten der Behörden sage man, dass man DiDi Global gewarnt und gebeten habe, dass die Börsenpläne verschoben würden. Die Rede sei von einer Strafe, die höher ausfallen könnte als die 2,8 Mrd. USD, die gegen Alibaba ausgesprochen worden seien. Es werde aber auch darüber diskutiert, dass man ein Delisting in den USA erzwinge. Wenn sich das zumindest zum Teil bewahrheitet, ist davon auszugehen, dass es zu einem deutlicheren Kursverlust bei der DiDi Global-Aktie kommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.07.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DiDi Global-Aktie: