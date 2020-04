Börsenplätze DexCom-Aktie:



Kurzprofil DexCom, Inc.:



DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) ist ein Unternehmen für Medizinprodukte. DexCom fokussiert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) für die ambulante Verwendung durch Menschen mit Diabetes und für die Nutzung durch Gesundheitsdienstleister. Die Produkte von DexCom bestehen aus DexCom G4 PLATINUM und DexCom G5 Mobile. DexCom vermarktet sein CGM-System der fünften Generation. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DexCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Glukoseüberwachungssysteme DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) unter die Lupe.Die Coronavirus-Pandemie breite sich weiter aus und mache auch vor Diabetikern nicht Halt. Wie "The San Diego Union-Tribune" berichte, habe DexCom von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Genehmigung zur Verwendung kontinuierlicher Glukose-Monitore bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern erhalten. Die DexCom-Aktie erreiche daraufhin neue Höchststände.Laut der kalifornischen Tageszeitung habe DexCom bereits damit begonnen, Geräte an Krankenhäuser zu liefern, um den Blutzuckerspiegel bei Covid-19-Erkrankten zu überwachen. Das Unternehmen beabsichtige, 100.00 Geräte zu fertigen."Menschen mit Diabetes gehören zu den Risikogruppen, sobald sie mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden", zitiere die Lokalpresse den DexCom-CEO Kevin Sayer. Durch die Technologie der Amerikaner würden sich wichtige Werte von Diabetes-Kranken via Fernüberwachung kontrollieren lassen. Dadurch werde die Ansteckungsgefahr erheblich reduziert.DexCom befinde sich seit der Ausgabe 05/2019 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und liege inzwischen über 110 Prozent im Plus. Aufgrund der enorm hohen Bewertung sollten Anleger auf dem aktuellen Niveau nicht mehr kaufen. Investierte Anleger halten jedoch vorerst weiter an der DexCom-Aktie fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link