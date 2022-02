Geholfen habe es dem Rubel nicht. Am Vormittag stehe der Russische Rubel gegenüber dem US-Dollar gut 20 Prozent tiefer als am Freitag. Ein Dollar habe im Gegenzug zeitweise mit etwa 108 Rubel so viel gekostet wie noch nie. Am Freitag hätten noch rund 84 Rubel für einen Dollar gezahlt werden müssen.



Auch gegenüber dem Euro stürze der Rubel um fast 20 Prozent ab. Andersherum steige der Euro am Devisenmarkt zeitweise bis auf 121,90 Rubel. Zuletzt habe der Euro bei 112 Rubel notiert.



Auch der russische Aktienmarkt leide massiv. Der Russian Trade Index verliere am Montag-Vormittag mehr als 20 Prozent und nähere sich wieder den Tiefen, die am Tag des Einmarschs in die Ukraine markiert worden seien.



Russische Aktien wie Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276) oder LUKoil (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E) würden auch unter den beschlossenen Exportbeschränkungen leiden. Ausrüstungen von Ölraffinerien, Flugzeugteile und Halbleiter dürften nicht mehr nach Russland geliefert werden. "Die Beschränkungen auf Hightech-Exporte dürften der Wirtschaft Russlands langfristig beträchtlich schaden", habe Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer gesagt.



Die massiven Finanzsanktionen der westlichen Gemeinschaft gegen Russland dürften das große Land in seiner ökonomischen Entwicklung stark behindern. Die russische Wirtschaft dürfte in eine Phase sehr niedrigen Wachstums eintreten und sich nach Ende des Ukraine-Krieges nur langsam erholen.



(Mit Material von dpa-AFX) (28.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Westen zieht die Sanktionsschraube gegen Russland massiv an, so Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nicht nur der Ausschluss von russischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr schmerze das Land. Stärker würden die Sanktionen gegen die Russische Zentralbank wirken. Sie könne die Russen-Währung Rubel nicht mehr stützen. Folge: Der Russische Rubel crashe um etwa 30 Prozent auf ein historisches Tief.Die russische Notenbank habe mit einer massiven Zinsanhebung versucht, den Rubel-Absturz zu mildern. Der Leitzins steige um 10,5 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent, habe die Zentralbank am Montag-Morgen in Moskau mitgeteilt. Die außenwirtschaftlichen Bedingungen hätten sich drastisch verändert, habe es zur Begründung geheißen. Die höheren Zinsen sollten dem Abwertungsrisiko der Landeswährung Rubel und Inflationsgefahren entgegenwirken.