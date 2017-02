Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Man hatte es sich anders vorgestellt und auch anders erwartet. Zum Jahresausklang waren die meisten Konjunkturindikatoren schwach, so die Analysten der DekaBank.Nahezu alles spreche für eine Sondersituation. So waren und sind die deutschen Frühindikatoren in einer starken Verfassung, die globale Konjunktur erholt sich, so die Analysten der DekaBank. Möglicherweise seien im Dezember negative Arbeitstageffekte am Werk gewesen.Die Gesamtbilanz des Schlussquartals 2016 bleibe gut, doch die deutsche Volkswirtschaft starte mit einem statistischen Unterhang in das neue Jahr. (09.02.2017/ac/a/m)