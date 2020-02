Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scheinbar unbeeindruckt von dem Coronavirus hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert, so die Analysten der DekaBank.Sorglosigkeit sei nicht angebracht, denn es handle sich derzeit eher um eine Inkubationsphase, denn die Infektion der deutschen Wirtschaft scheine schon passiert zu sein, nur ausgebrochen sei die Krankheit noch nicht.Es sei zu erwarten, dass in den kommenden Wochen nicht nur die Stimmung bröckle, sondern auch die Konjunkturprognosen zurückgenommen würden. (24.02.2020/ac/a/m)