Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Januar brachte Konjunkturindikatoren in Deutschland fast ausschließlich enttäuschende Konjunkturindikatoren mit sich, so die Analysten der DekaBank.Aktuell würden die Indikatoren nur ein Wachstum von 0,25% im Vorquartalsvergleich (qoq) andeuten. Tatsächlich lägen aber die meisten Indikatoren im vorläufigen Quartalsvergleich, dank der Schubkraft aus dem vorangegangenen Quartal, noch im Plus.Letztlich sei es die unerklärliche Schwäche des deutschen Einzelhandels, die aktuell für den schwachen Quartalsausblick verantwortlich sei. Revisionen beim Einzelhandel - wie sie typisch für diese Statistik sind - und mehr als nur Stagnation in den kommenden beiden Monaten, kann das prognostizierte Wachstum auch sehr schnell in Richtung unserer Prognose eines Anstiegs des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal um 0,6% qoq bringen, so die Analysten der DekaBank. (09.03.2018/ac/a/m)