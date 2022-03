"So brechen Wertschöpfungsketten in der Metall- und Automobilindustrie zusammen. Einzelne Unternehmen leiden unter hohen Abschreibungen ihrer Vermögenswerte in Russland, wie zum Beispiel Unicredit, Uniper, OMV oder BASF. Das Hedging von Öl- und Gaspreisen ist gefährdet. Russland droht als Schuldner auszufallen." Die Kombination aus hohen Weizenpreisen und Nitratdüngerkrise könnte im Herbst zu einer Nahrungsmittelkrise führen, befürchte der Kapitalmarktspezialist. "Die Ukraine fällt als viertgrößter Weizenexporteur eventuell aus und die aktuelle europäische Düngemittelkrise führt aufgrund geringerer Gas-bedingter Produktion zu schlechten Ernten."



Gerade Deutschland sei besonders exponiert und wie kein anderes Industrieland abhängig von Russland. "Ein mögliches Gas-Embargo kann sich Deutschland auf Sicht von zwei bis drei Jahren nicht leisten. Käme es auf internationalen und humanitären Druck dazu, wären die Folgen gravierend", prognostiziere Sawazki. Zu erwarten seien dann eine noch deutlichere Wachstumsabschwächung mit hohen Wohlstandsverlusten, höheren Staatsschulden und möglicherweise auch einer Tendenz zur Deindustrialisierung, da der Standort Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliere.



Eine sinkende Kaufkraft träfe auf eine gleichzeitig steigende Investitionsunsicherheit. "Trotzdem können die Notenbanken nicht unterstützend eingreifen, sondern müssen aufgrund der hohen Inflation restriktiver werden", führe er dieses Szenario weiter aus. "Das Ergebnis ist eine stagflationäre Tendenz in Europa: Damit fällt die erwartete Nach-COVID-Konjunkturerholung in Europa schwach aus und gleichzeitig steigt die Inflation auf bis zu sieben Prozent. Die Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt ziehen weiter an." China werde der große Gewinner der Ukraine-Krise sein, da es sich nach einer Neuordnung der Handelswege nachhaltig einen Zugang zu billigen Rohstoffen und Energie aus Russland verschaffen werde.



An den Kapitalmärkten hinterlasse der Krieg bereits deutliche Spuren: starke Kursverluste bei europäischen und osteuropäischen Aktien, Rentenmarktsegmenten wie High Yield und Wandelanleihen sowie einigen Währungen wie Ungarische Forint, Tschechische Krone oder Türkische Lira. SALytic Invest habe die Portfolios bereits entsprechend angepasst. "Wir hatten zum Höhepunkt der Krise rund ein Viertel des Aktien-Exposures abgebaut, hauptsächlich europäische Werte. Zudem haben wir Aktien mit hohem Russland-Bezug verkauft wie zum Beispiel Société Générale, OMV, BASF, Engie und Erste Bank sowie einige Anleihen", erläutere der Portfolioexperte.



Natürlich gebe es auch ein Positivszenario: Sollte es in wenigen Tagen zu einem raschen Kriegsende durch einen Waffenstillstand kommen, rechne SALytic Invest nicht mit einer Unterbrechung der Gas- und Rohstofflieferungen. "Dann sollten sich die Kapitalmärkte zu etwa 70 Prozent von den Einschlägen erholen. Eine höhere politische und energiebezogene Risikoprämie bleibt jedoch erhalten und insbesondere in den energie- und rohstoffintensiven Bereichen beginnt eine substanzielle Neuorientierung." Im Portfolio würden die Sicherungspositionen dann wieder vollständig aufgelöst. Zudem habe SALytic Invest in den letzten Tagen die sehr hohe Volatilität teuer verkauft und mit "Bottom Fishing" bei Nachkrisengewinnern wie Deutsche Börse, St. Gobain oder Bayer begonnen.



Generell gelte aber: "Es fällt schwer, die Gedanken von Putin zu prognostizieren. Unserer Ansicht nach besitzt jedoch das Positivszenario eine höhere Wahrscheinlichkeit", weise Dr. Wolfgang Sawazki auf die bleibende Unsicherheit hin. Im Worst Case Szenario mit einem langwierigen Kriegsgeschehen und unterbrochenen Energielieferungen würde SALytic die Sicherungspositionen in US-Dollar und Gold weiter ausbauen und Investments in andere Regionen wie die USA, Großbritannien und Brasilien verlagern. (17.03.2022/ac/a/m)







