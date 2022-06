Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturindikatoren für Deutschland im April enttäuschten zumeist, manchmal erst auf den zweiten Blick, oft schon beim ersten Hinschauen, so die Analysten der DekaBank.



Es würden sich immer stärker die Bremsspuren des Ukraine-Kriegs und des Lockdowns in Shanghai zeigen. Die mit dem Letzteren verbundenen Lieferkettenprobleme seien allerdings noch nicht in Deutschland angekommen. Eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal werde immer wahrscheinlicher. Gäbe es nicht noch positive Impulse aus dem Dienstleistungsbereich, wäre die Konjunkturwelt sehr trist. (08.06.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.