Die Neueinstellungen in Deutschland hätten sich zuletzt sogar beschleunigt. Im dritten und vierten Quartal 2021 habe die Beschäftigung um jeweils 170 Tausend über dem Wert des vorangegangenen Vierteljahres gelegen. Im Januar 2022 seien 80.000 neue Stellen geschaffen worden. Auch im Februar dürfte sich die Besserung fortgesetzt haben. Wolken könnten nun allerdings bei längerfristig hohen Energiepreisen durch eine schwächere Konjunktur aufziehen.



Im März dürfte es nochmals zu einem deutlichen Schub bei den Konsumentenpreisen gekommen sein. Mitte des Monats hätten sich die Heizölkosten für die Verbraucher innerhalb nur eines Monats nahezu verdoppelt. Dagegen seien die Preisbewegungen bei Diesel und Benzin aufgrund des hohen Steueranteils noch "moderat". Bei Gas und Strom müsse ebenfalls mit weiteren Anhebungen der Tarife gerechnet werden, auch wenn sich dies entsprechend der Vertragslaufzeiten über einen längeren Zeitraum verteile.



Die hohen Energiepreise würden mittlerweile durch die gesamte Produktionskette "sickern". Höhere Transport- und Logistikkosten würden Güter verteuern. Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen dürfte sich ebenfalls fortsetzen. Die Analysten würden für die deutsche Inflationsrate in nationaler Abgrenzung für März mit 5,7% nach 5,1% rechnen. In der Eurozone werde der Wert voraussichtlich deutlich über der 6-Prozent-Marke liegen.



Der Kriegsbeginn und der Preisschub der vergangenen Monate dürften das von der GfK gemessene Konsumentenvertrauen beschädigen. Dies habe bereits der entsprechende Index für die Eurozone gezeigt. Das nun beschlossene zweite Entlastungspaket der Bundesregierung in Höhe von 15 Mrd. Euro dürfte sich im Konsumklima noch nicht mit vollem Effekt niederschlagen. Frühestens ab Mai würden Benzin und Diesel durch die Senkung der Energiesteuer für drei Monate günstiger. Alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen würden zudem einmalig 300 Euro brutto erhalten. Hinzu komme ein Kinderbonus von 100 Euro sowie nochmals 100 Euro für Bedürftige. Öffentliche Verkehrsmittel würden für drei Monate deutlich vergünstigt. Sollten diese Maßnahmen ab Mai in Kraft treten, dürfte dies die Inflationsraten temporär nennenswert senken. (25.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ukraine-Krieg dokumentiert sich immer mehr in der deutschen und europäischen Statistik, so die Analysten der Helaba.Bei den Klimaindikatoren (ZEW, ifo Geschäftsklima) seien die Einschläge bereits zu sehen gewesen. Der Arbeitsmarkt hingegen sei ein spätzyklischer Indikator: Der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen dürfte sich daher im März fortgesetzt haben. Im Versicherungssystem sei zumindest die Corona-Pandemie Vergangenheit. Nur in der Grundsicherung, also der längerfristig orientierten Arbeitslosigkeit, seien Spuren der Gesundheitskrise noch zu erkennen. Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen würden nun Zahlungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sodass vorerst nicht mit einem Anstieg der Grundsicherungsleistungen zu rechnen sei.