Für April 2021 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg um 1,2% gegenüber März 2021 (vorläufiger Wert: -0,2%).



Umsatz -0,5% zum Vormonat



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im Mai 2021 saison- und kalenderbereinigt 0,5% niedriger als im April 2021. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2020 gab es kalenderbereinigt einen Anstieg um 24,6%.



Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im Mai 2021 saison- und kalenderbereinigt 5,4% niedriger.



Für April 2021 ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 2,5% gegenüber März 2021 (vorläufiger Wert: -2,6%).



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_318_421.html







