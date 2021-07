Die Erwartungen der anderen Branchen dürften sich hingegen leicht eintrüben. Dies signalisiere zumindest die ZEW-Erhebung bei Finanzanalysten. Die Aktienmärkte würden ebenfalls zunehmende Ängste bezüglich des Infektionsgeschehens widerspiegeln. In einigen Ländern würden die Corona-Infektionen aufgrund der Delta-Variante bereits so stark steigen, dass vereinzelt erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen worden seien. Dies könnte das Wirtschaftswachstum leicht bremsen. Von einer Trendwende würden die Analysten der Helaba allerdings aktuell nicht ausgehen.



Auf die Energiekomponente der Verbraucherpreise habe der zeitweise leicht gesunkene Ölpreis keine nennenswerte Auswirkung, da der Rückgang der Notierungen erst in der zweiten Monatshälfte begonnen habe. Bis zur Monatsmitte seien die Kosten für Benzin und Heizöl weiter gestiegen. Die begonnene Urlaubssaison dürfte auch zu Preiserhöhungen in den entsprechenden Dienstleitungsbereichen gesorgt haben. Gerade der Tourismussektor habe zuvor aufgrund der Lockdowns erhebliche Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen, die es nun auszugleichen gelte. Auch der Preisdruck in der Industrie sei weiterhin hoch. Die deutschen Erzeugerpreise seien zuletzt um 8,5% gegenüber Vorjahr gestiegen, Import- und Großhandelspreise lägen sogar zweistellig im Plus. Probleme in der Logistik und die mangelnde Verfügbarkeit von Vorprodukten dürften sich zunehmend auch auf der Konsumentenpreisebene bemerkbar machen.



Im Juli würden die Verbraucherpreise gegenüber Vorjahr allerdings allein deswegen einen Sprung von 2,3% auf gut 3% machen, weil ab der zweiten Jahreshälfte unterschiedliche Mehrwertsteuersätze verglichen würden. Ab Juli 2020 hätten die gesenkten Steuersätze für ein halbes Jahr zur Stimulierung der pandemiegeschädigten deutschen Konjunktur gegolten.

In der Berichtswoche würden zudem die Wachstumsraten für das zweite Quartal in Deutschland und der Eurozone veröffentlicht. Die Corona-Lockerungen dürften für ein lebhaftes Wachstum gesorgt haben. Die Schwierigkeiten der Industrie, aufgrund von Materialknappheiten den Auftragsschub abzuarbeiten, habe hingegen gebremst. Damit verschiebe sich das Wachstum teilweise in das zweite Halbjahr und den Beginn des nächsten Jahres. Eine Überprüfung der Wachstumsprognosen der Analysten der Helaba stehe deswegen bevor. (23.07.2021/ac/a/m)







Das ifo-Geschäftsklima dürfte minimal zulegen, das hohe Niveau signalisiert kräftiges Wachstum, so die Analysten der Helaba.Bei den Verbraucherpreisen sei für Juli mit einem Sprung nach oben zu rechnen.Seit März habe das ifo-Geschäftsklima nur eine Richtung gekannt: nach oben. Im Juli könnte sich dies fortsetzen. Die Einkaufsmanagerindices würden zeigen, dass sich die aktuelle Lage zuletzt nochmals zum Teil deutlich verbessert habe. Dies dürfte sich auch beim Geschäftsklima zeigen. Die Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands habe die Produktion einzelner Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen, Energieversorgung und Industrie zwar beeinträchtigt. Dieser Effekt sollte für Gesamtdeutschland allerdings kaum durchschlagen. Zudem dürften sich die Erwartungen der Baubranche aufgrund zu erwartender Aufträge tendenziell eher verbessern.