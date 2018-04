Doch das Arbeiten am Limit sei gefährlich. Auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Mittlerweile schlage sich nämlich die Auslastung der Bauwirtschaft in steigenden Preisen nieder, und das auf breiter Front: Baugrundstücke, Baumaterial und die Löhne, alles sei deutlich teurer geworden. Dämpfende Faktoren wie etwa niedrigere Energie- und Rohstoffpreise seien längst überholt. Und auch der Zuzug ausländischer Arbeitnehmer, der sich bislang bremsend auf die Lohnentwicklung ausgewirkt habe, werde schwieriger, da auch in den Nachbarstaaten mehr und mehr gebaut werde. Die steigenden Preise dürften sich aber früher oder später hemmend auf die Bautätigkeit auswirken. Zudem, so gebe das DIW zu bedenken, könnten im Euroraum bald die Zinsen steigen. Dies wiederum dürfte zumindest den Eigenheimbau bremsen. Die Berliner Experten würden sogar mit einem "Ende des Neubaubooms" rechnen.



Das heiße allerdings noch nicht, dass es mit der deutschen Bauwirtschaft bergab gehe. Der Bedarf an neuen Bauten in jeder Form sei nach wie hoch und werde auch hoch bleiben. "Berechnungen zufolge müssten jedes Jahr 350.000 bis 400.000 Wohnungen gebaut werden, um die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt zu beseitigen", so das DIW. Doch insgesamt würden sich die Zuwächse abschwächen. Sei das gesamte Bauvolumen 2017 im Vergleich zum Vorjahr noch um 6,5 Prozent auf 373,4 Milliarden Euro gestiegen, rechne das DIW im laufenden Jahr nur noch mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 392,3 Milliarden Euro. Ähnlich die Entwicklung in 2019.



Allerdings gebe es Teilbereiche, die stärker zulegen würden. Vor allem Sanierung und Renovierung bestehender Wohneinheiten dürften in den kommenden Jahren überproportional wachsen. Im Mittelpunkt stünden dabei Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung. "Zwar sanken die Heizkosten in den vergangenen Abrechnungsperioden. Dieser Trend hat sich aber mittlerweile wieder umgekehrt, was die Rentabilität von Sanierungsmaßnahmen erhöht", so die Berliner Experten. Im laufenden und im kommenden Jahr rechne das DIW mit Zuwächsen von sechs beziehungsweise 7,4 Prozent, was deutlich über dem Branchentrend liegt.



Für Deutschlands Bau-Aktien wie HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) und HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) könnten die Zeiten also wieder schwieriger werden. Besser sehe es für Unternehmen aus, die Baumaterialien zur energetischen Gebäudesanierung herstellen würden. So etwa STEICO (ISIN DE000A0LR936/ WKN A0LR93). Mit ihren Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen lägen sie im Trend der Zeit. Wenn man also in den kommenden Monaten sein Heim energetisch fit machen wolle, könnte die Warteschleife im Telefon noch länger sein als heute. Dann doch lieber gleich ein neues Haus bauen, dafür könnte es bald wieder ausreichend Kapazitäten geben. Und energetisch sind sie dann ohnehin in Topform, so die Analysten der BNP Paribas. (Ausgabe April 2018) (04.04.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - In Deutschland wird kräftig gebaut, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Handwerker und Bauunternehmen würden mittlerweile an ihre Grenzen stoßen. Deutschlands Handwerkergilde ersticke in Aufträgen. Kein Wunder, überall im Land werde gebaut. Reihenweise würden Baugebiete ausgewiesen, auf denen Häuser und Industrieanlagen entstünden. Deutschlands Straßen würden erneuert, Eisenbahnschienen ausgewechselt, Tunnel und Brücken renoviert, Glasfaser- und Stromkabel bundesweit unter die Erde gebracht. Staat, Land und Gemeinden würden mit Fördermitteln das emsige Treiben unterstützen, Deutschland solle endlich genügend Wohnraum und eine moderne Infrastruktur bekommen.