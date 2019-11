Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am 14. November wird das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für das deutsche BIP in Q3 herausgeben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".



Nachdem im zweiten Quartal die Wirtschaftsleistung geschrumpft sei, würde ein erneuter Rückgang bedeuten, dass sich Deutschland in einer technischen Rezession befinde. Fest stehw schon jetzt, dass Deutschland damit als einziges der großen Euro-Länder in einer derartigen Situation wäre, denn sowohl Frankreich als auch Italien und Spanien hätten ihre Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum erhöhen können.Warum treffe die allgemeine Schwäche Deutschland überdurchschnittlich? Das deutsche Verarbeitende Gewerbe trage 20% zum BIP bei - ein sehr hoher Wert - und dieser Sektor befinde sich bereits seit Mitte 2018 in der Rezession. Allmählich fresse sich die Schwäche in den Dienstleistungssektor. Dies könnte dazu führen, dass im dritten Quartal das Wachstum erneut negativ sei. (Wochenbarometer vom 7. November 2019) (07.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.