In wichtigen Destinationen der deutschen Industrie würden die Nettoexporte, also die Differenz aus Aus- und Einfuhren, zuletzt kaum Veränderungen aufweisen. Die steigende Dynamik in der Eurozone habe ab 2014 zwar zu einem wieder leicht zunehmenden deutschen Überschuss geführt, was sich allerdings 2016 nicht fortgesetzt habe. In den letzten Jahren sei insbesondere Spanien aufgrund seines hohen Wirtschaftswachstums ein lukrativer Markt für deutsche Produkte. Hingegen stagniere seit längerem der Handel zwischen Deutschland und Frankreich in beide Richtungen. Ab dem Schlussquartal 2016 habe das französische Wachstum allerdings etwas mehr Fahrt aufgenommen. Es bleibe zu hoffen, dass die neue französische Regierung diese Entwicklung durch die geplanten Reformen festige.



Auch in die USA habe in Euro gerechnet in den vergangenen beiden Jahren kein höherer

Überschuss mehr erreicht werden. China sehe aus deutscher Sicht in den letzten Monaten ebenfalls nicht verheißungsvoll aus.



Die beschriebene Entwicklung manifestiere sich auch in der Handels- und Leistungsbilanz. Die Leistungsbilanz sei 2016 nur noch minimal auf 261 Mrd. Euro gestiegen. Im bisherigen Jahresverlauf liege sie sogar unter ihrem Vorjahresniveau. Neben dem Güterhandel hätten hier höhere Energiekosten im ersten Quartal eine entscheidende Rolle gespielt. Zwischen 2012 und 2016 habe sich die deutsche Energierechnung mit dem Ausland in etwa halbiert. Hierdurch sei die Leistungsbilanz um 1,5% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entlastet worden. In diesem Jahr dürften der Ölpreis und damit die Energierechnung zumindest stagnieren. Zudem habe sich der bereits in den Vorjahren zu beobachtende Rückgang der Primäreinkommen auf das Netto-Auslandsvermögen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase 2017 fortgesetzt. In der Summe dürfte der Leistungsbilanzüberschuss 2017 gemessen am BIP weiter auf 8% sinken. Der Höchstwert von 8,6% sei 2015 erreicht worden. Die Kritiker des deutschen Überschusses werde dies nicht beruhigen. Schnelle Lösungen seien jedoch nicht in Sicht: Protektionismus wäre für alle schädlich. Mehr private Investitionen in Deutschland seien wünschenswert, aber in einer alternden Gesellschaft nicht leicht zu verwirklichen. (Analyse vom vom 05.07.2017) (06.07.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal mit einer Rate von real 0,6% gegenüber den drei Monaten lassen das konjunkturelle Umfeld und erste Indikatoren für den April für das Frühjahr ein BIP-Plus von 0,4% erwarten, so die Analysten der Helaba.Auch im zweiten Halbjahr dürfte das Wachstum ähnlich stark ausfallen, so dass die deutsche Volkswirtschaft im Gesamtjahr 2017 voraussichtlich um kalenderbereinigt 1,8% zulege. Da in diesem Jahr drei Arbeitstage weniger zur Verfügung stünden, würde dies in nicht-kalenderbereinigter Rechnung nur zu einer Rate von 1,5% führen. Treiber sei die Binnennachfrage in Form des Konsums und der Investitionen, während der Außenbeitrag 2017 kaum etwas zum Wachstum beitragen werde. Die realen Importe dürften mit mindestens 4% ähnlich stark zulegen wie die Exporte. 2016 sei der Außenbeitrag sogar negativ gewesen.