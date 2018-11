Zwar habe sich die Beschäftigung weiterhin positiv entwickelt, die Reallöhne hätten jedoch angesichts der höheren Inflation nur noch moderat zugelegt. Die Preissteigerungsrate habe im September bei 2,3% Y/Y gelegen und sei im vergangenen Monat sogar noch weiter auf 2,5% Y/Y geklettert. Dies sei vor allem auf stark gestiegene Energiepreise zurückzuführen. Der Preisschub dämpfe zumindest temporär das real verfügbare Einkommen. Entsprechend gebremst habe sich zuletzt der reale Konsum entwickelt, zumal auch eine Kaufzurückhaltung bei privaten PKW zu beobachten gewesen sei.



Die schlechten BIP-Zahlen seien aber teilweise Sonderfaktoren geschuldet. Insbesondere die Probleme mit der Zertifizierung von Fahrzeugmodellen nach dem neuen Prüfstandard für Abgasemissionen WLTP hätten zumindest vorübergehend eine merkliche Drosselung der Produktion und der Umsätze im Automobilsektor nach sich gezogen. Auf Basis der für den Monat Oktober vorliegenden Produktionszahlen des Branchenverbands VDA lasse sich ein schleppend einsetzender Aufholeffekt identifizieren. Da einige Hersteller mit einer vollständigen Abarbeitung des Zertifizierungsstaus bis zum Jahresende rechnen würden, dürfte sich die Produktionsbremse allmählich lösen, weshalb Nachholeffekte bereits im laufenden Quartal wirksam würden und die deutsche Wirtschaft zurück auf Wachstumskurs bringen dürften.



Neben den Problemen in der Autobranche würden aber zunehmend Kapazitätsengpässe und ein unsicheres globales Umfeld dämpfen. Vor allem der Brexit sowie die - vorsichtig ausgedrückt - unorthodoxe Politik von Donald Trump und der Populistenregierung in Italien würden das Sentiment belasten. Die Einkaufsmanagerindices seien im November weiter gesunken und würden sich der Marke von 50 Punkten und damit der Expansionsschwelle nähern. Zudem würden sich die Finanzmarktexperten in den jüngsten Umfragen des ZEW deutlich pessimistischer als die regelmäßig vom ifo-Institut befragten Unternehmenslenker zeigen. Dieser Unterschied möge mit den jüngsten Marktentwicklungen zu einem guten Teil erklärbar sein, dennoch müssten die nächsten Daten von den Frühindikatoren sehr genau betrachtet werden.



Von dem konjunkturellen Rückenwind des letzten Jahres sei zumindest derzeit nichts mehr zu spüren. Zwar gebe es noch keinen Grund für Alarmismus, mit Wachstumsraten über Potenzial sei 2018 und 2019 aber nicht mehr zu rechnen. (Ausgabe Dezember 2018) (26.11.2018/ac/a/m)





Das reale Bruttoinlandsprodukt habe sich saisonbereinigt um 0,2% Q/Q verringert. Gegenüber der Vorjahresperiode ergebe sich hieraus nur noch ein Anstieg in Höhe von 1,1%. Im Sommer habe vor allem der Außenhandel belastet, da sich die Exporte mit -0,9% Q/Q im Gegensatz zu den Importen (+1,3% Q/Q) deutlich rückläufig entwickelt hätten. Leicht positive Impulse seien von den öffentlichen Konsumausgaben ausgegangen. Auch in Ausrüstungen und Bauten sei jeweils knapp 1% Q/Q mehr als im Vorquartal investiert worden, was angesichts der hohen Unsicherheiten eine leicht positive Überraschung darstelle. Der private Verbrauch hingegen habe eine ungewöhnliche Schwäche gezeigt und sei sogar um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen.