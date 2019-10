Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur schwächt sich im Zuge der enormen politischen Unsicherheiten spürbar ab. Export- und industriestarke Volkswirtschaften - wie Deutschland - spüren dies in besonderem Maße, so die Analysten der DekaBank.



Die deutsche Industrie befinde sich in einer schon länger währenden Rezession, die Gesamtwirtschaft nur in einer technischen Rezession. Das bedeute, dass außer einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts über zwei Quartale, weder eine hinreichende Tiefe noch eine hinreichende Breite des Wirtschaftseinbruchs bislang zu verzeichnen sei und auch nicht erwartet werde.



Statt zu versuchen, die Konjunktur kurzfristig abzufedern, sollte man mit wohl dosierten, verlässlichen und langfristigen Maßnahmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wachstumsfreundlicher ausgestalten. Ansatzpunkte hierfür gebe es in großer Zahl. (02.10.2019/ac/a/m)



