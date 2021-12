Von der künftigen Bundesregierung aus SPD, die Grünen und FDP sei zu erwarten, dass die öffentlichen Investitionen zunehmen würden. Der Bausektor sollte davon am stärksten profitieren. Im Koalitionsvertrag würden die beteiligten Parteien versprechen, in der Legislaturperiode 400.000 Wohneinheiten pro Jahr zu bauen. Das sei deutlich mehr als in den vergangenen Jahren erreicht worden sei (2020: rund 300.000 Wohneinheiten). Außerdem seien massive Investitionen im Energiesektor zu erwarten. Auch die Verkehrsinfrastruktur dürfte ausgebaut werden.



Im Automobilsektor werde die Förderung der E-Mobilität unter der neuen Regierung vermutlich beibehalten, wenn nicht gar weiter ausgebaut. Zulieferunternehmen mit hoher Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor dürften demgegenüber noch stärker unter Druck geraten.



Die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe hängt 2022 unter anderem von der Auslandsnachfrage ab, die sich insgesamt gemäß unserer Prognose als robust erweisen wird, wenngleich die Dynamik Chinas hinter der der Vor-Corona-Jahre zurückbleiben dürfte, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Der Einzelhandel habe zunächst wegen erneuter Corona-Beschränkungen eine Durststrecke vor sich. Ab dem Frühjahr sollte es dort wieder aufwärts gehen. Grundsätzlich gelte dies auch für die Teile des Dienstleistungssektors, die besonders stark unter den Corona-Maßnahmen gelitten hätten, also Hotelgewerbe, Reisevermittler, Eventindustrie, kulturelle Einrichtungen usw. Zu befürchten sei allerdings, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen wieder anspringe, ein Teil der Kapazitäten schlicht nicht mehr vorhanden sei, weil das Geschäft aufgeben worden sei. (Ausgabe Dezember 2021) (01.12.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2022 wird das BIP Deutschlands voraussichtlich um 3,6% expandieren, nach 2,6% in diesem Jahr, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Allerdings bestehe das Risiko einer technischen Rezession, falls die derzeit von der Politik verschärften Corona-Restriktionen die Wirtschaft noch stärker als erwartet abbremsen sollte. In Q4 2021 und Q1 2022 könnte es dann zwei Quartale hintereinander zu einem schrumpfenden BIP kommen. Der Corona-Bremseffekt sollte aber angesichts einer vermutlich steigenden Impfquote - hier würden politische Maßnahmen wahrscheinlich helfen - im Laufe des Jahres weitestgehend verschwinden. Im Industriesektor schlummere in jedem Fall ein sehr hoher Auftragsbestand, der im kommenden Jahr abgearbeitet werden müsse und ein robustes Wirtschaftswachstum sicherstellen dürfte.