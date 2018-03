Auch die Verbraucher seien zuletzt nicht mehr so spendierfreudig gewesen wie zuvor. Im Gesamtjahr hätten die privaten Konsumausgaben um 1,9% zugelegt, während das Bruttoinlandsprodukt mit 2,2% in nicht-kalenderbereinigter Rechnung etwas stärker expandiert habe. Im zweiten Halbjahr sei der Konsum sogar gesunken, nachdem die Dynamik im ersten Halbjahr noch lebhaft ausgefallen sei. Bei nur noch moderat steigenden verfügbaren Einkommen habe die im Vergleich zu 2016 höhere Inflation gebremst. Damit falle das Ausgangsniveau der bedeutendsten BIP-Komponente zu Beginn des neuen Jahres niedriger aus. Selbst bei lebhaften Verlaufsraten dürften die privaten Konsumausgaben deswegen 2018 nur um 1,5% zulegen, während für die gesamtwirtschaftliche Leistung ein Plus von 2% erwartet werde. Vom Außenhandel seien 2018 keine nennenswert positiven Wachstumseffekte zu erwarten, da die Importe mit 5,5% ähnlich dynamisch wie die Exporte expandieren dürften.



Positiv hätten sich 2017 die Ausrüstungsinvestitionen mit einem Zuwachs von 4% entwickelt. Die hohe Kapazitätsauslastung im Produzierenden Gewerbe und die positive Nachfrageentwicklung sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungsbereich würden die Unternehmen mehr in Erweiterungen investieren lassen. Durch den zunehmenden Fachkräftemangel stünden zudem Rationalisierungen auf der Tagesordnung. Die positive Ertragslage und die günstigen Finanzierungsbedingungen würden den Realkapitalaufbau erleichtern. 2018 dürften sich diese Tendenzen noch verstärken, sodass die Ausrüstungsinvestitionen um 5,5% zulegen sollten.



Die Bauinvestitionen hätten 2017 um preisbereinigt 2,7% expandiert. In den letzten Jahren habe der Wohnungsbau regelmäßig überdurchschnittlich zugelegt. Dieser Vorsprung habe sich im vergangenen Jahr allerdings nahezu eingeebnet. Obwohl sich die Wohnungsbaugenehmigungen verhalten entwickelt hätten, habe sich die Auftragslage der Sparte gegen Jahresende deutlich verbessert. Dies gelte auch für den öffentlichen Bau, bei dem die staatlichen Investitionsprogramme mittlerweile ankämen. Bereits 2017 sei der öffentliche Bau mit einem Investitionsplus von 3,4% sogar die am stärksten wachsende Bausparte gewesen. 2018 dürfte sich der Aufschwung der Bautätigkeit mit einem Zuwachs von 2,3% fortsetzen. (06.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft expandierte bis zuletzt mit hohem Tempo, so die Analysten der Helaba.Im vierten Quartal 2017 sei das Bruttoinlandsprodukt um 0,6% gegenüber den drei Monaten zuvor gestiegen. Im Gesamtjahr sei ein kalenderbereinigtes Wirtschaftswachstum von 2,5% erreicht worden. Dies sei der höchste Wert seit 2010 und 2011 gewesen, beides Jahre, die durch eine Gegenbewegung zum Einbruch während der großen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt gewesen seien. Auch 2018 gehe es weiter aufwärts. Die jüngste Entwicklung der Frühindikatoren mahne allerdings zu einer gewissen Vorsicht. So sei die Erwartungskomponente des ifo-Geschäftsklimas im Februar bereits zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Eine ähnliche Entwicklung zeige sich bei den Exporterwartungen.