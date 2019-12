Wien (www.aktiencheck.de) - Die von der industriellen Schwächephase gebeutelte deutsche Konjunktur konnte im dritten Quartal positiv überraschen (+0,1% p.q.) und das Abgleiten in eine technische Rezession vermeiden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Positiven Impulsen vom Bau- sowie Dienstleistungssektor habe ein abermals markant negativer Wachstumsbeitrag des verarbeitenden Gewerbes gegenübergestanden. Dabei habe die deutsche Industrie auch zuletzt nicht Tritt fassen können. So sei die Industrieproduktion im Oktober abermals deutlich zurückgegangen. Ein merklicher Rückgang der Industrieproduktion im vierten Quartal - der sechste in Folge - sei daher kaum vermeidbar. Das Ende der deutschen Industrierezession sei folglich frühestens im ersten Quartal 2020 zu erwarten. Die herbeigesehnte Stabilisierung sei somit in den "harten" Daten noch nicht zu erkennen. Die Hoffnungen auf ein Ende der industriellen Talfahrt würden daher auf zaghaften Stabilisierungstendenzen wichtiger Vorlaufindikatoren wie dem ifo-Index oder dem PMI für das verarbeitende Gewerbe ruhen, deren vorausschauende Komponenten (Erwartungen bzw. Auftragseingang) in den letzten zwei Monaten angestiegen seien. Auch die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass es sich dabei um Vorboten einer bevorstehenden Stabilisierung der Industriekonjunktur denn um Fehlsignale handele. Weiterhin dürften sich die binnenwirtschaftlich orientierten Sektoren (Bau und große Teile der Dienstleistungen bzw. nachfrageseitig Bau und privater Konsum) von der industriellen Schwäche vergleichsweise unbeeindruckt zeigen und nur etwas schwächere Zuwachsraten an den Tag legen als zuletzt. Die ausgeprägte Zweiteilung der Konjunktur sollte somit zunächst weiter fortbestehen. Denn der Arbeitsmarkt, dem eine Schlüsselrolle im Hinblick auf die binnenwirtschaftliche Resilienz zukomme, zeige sich trotz nachlassender Dynamik weiterhin robust. Selbst die Schwäche des Industriesektors spiegele sich momentan lediglich in rückläufiger Leiharbeit wider. Alles in allem dürfte das reale BIP in den kommenden Quartalen ähnlich verhalten expandieren wie zuletzt (+0,1% p.q.) und erst im zweiten Halbjahr 2020 etwas höhere Zuwachsraten an den Tag legen. Dies impliziere auf Gesamtjahressicht 2020 eine BIP-Zuwachsrate von 0,6% (2021: 1,2%) nach erwarteten 0,5% im Jahr 2019. Die deutsche Konjunktur dürfte damit auch 2020 der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone hinterherhinken.



Die österreichische Konjunktur habe im Verlauf des Jahres 2019 merklich an Schwung verloren. Auch in Österreich zeige sich nun eine ausgeprägte Zweiteilung der Konjunktur. So hätten die Dienstleistungen im dritten Quartal keine Ermüdungserscheinungen erkennen lassen. Vielmehr sei die konjunkturelle Verlangsamung fast ausschließlich das Resultat einer mittlerweile ebenso in Österreich vorherrschenden "Industrierezession". Aufgrund des guten Winterhalbjahres 2018/19 sei jedoch im Gesamtjahr 2019 ein reales BIP-Wachstum von 1,5% realistisch. Für das Jahr 2020 sei hingegen nicht mit einer solchen "Anschubhilfe" zu rechnen. Denn die verhaltene Konjunkturdynamik sollte sich in den kommenden Quartalen fortsetzen. Alles in allem würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für das Gesamtjahr 2020 mit einem BIP-Wachstum von 0,8% rechnen, was auch dem von ihnen für die Eurozone erwarteten BIP-Zuwachs entspreche. Im Folgejahr (2021) dürfte die konjunkturelle Dynamik in Österreich (1,4%) wieder etwas höher ausfallen als in der Währungsunion (1,2%). Als maßgebliche Stütze der Konjunktur sollte sich 2020 einmal mehr die Inlandsnachfrage (hauptsächlich privater Konsum) erweisen. (Strategie Globale Märkte Q1/2020) (30.12.2019/ac/a/m)





