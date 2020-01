Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion legte im November mit 1,1% gg. Vm. kräftiger zu als gedacht, vor allem in Anbetracht der Aufwärtsrevision der Vormonatsveränderung von -1,7% auf -1,0%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit drohe der Industrie im 4. Quartal zwar erneut ein Rückgang, gleichbedeutend mit der sechsten Kontraktion in Folge. Die Dynamik des Rückgangs lasse aber deutlich nach. Auch wenn bisher noch die Anzeichen eines nachhaltigen Aufschwungs fehlen würden, nehme damit der Gegenwind für die Gesamtwirtschaft seitens der Industrie ab. Gleichzeitig scheine der Nettoaußenhandel im 4. Quartal mit Blick auf die gestern ebenfalls veröffentlichten Handelsdaten keine nennenswerten Impulse zu generieren, nachdem im 3. Quartal noch ein deutlich positiver Wachstumsbeitrag generiert worden sei. Insgesamt würden die Analysten für das 4. Quartal ein im Vergleich zur Vorperiode unverändertes BIP-Wachstum von 0,1% gg. Vq. erwarten.



Auch wenn die deutsche Konjunktur das Schlimmste hinter sich zu haben scheine, würden klare Signale für eine dynamische Belebung Mangelware bleiben. Fehle der größten Volkswirtschaft in der Eurozone weiter die Kraft, sei nicht mit einer Zinswende zu rechnen, auch wenn die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen an den letzten Tagen leicht angezogen sei. (10.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.