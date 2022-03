Auch die aktuelle Lage werde von den Finanzmarktexperten laut ZEW mit -21,4 Saldenpunkten deutlich schlechter beurteilt, wenngleich der Einbruch zum Vormonatswert hier mäßiger ausfalle. Dennoch würden die Zahlen darauf hindeuten, dass die Mehrheit von einer sehr zügig spürbar werdenden Dämpfung der wirtschaftlichen Aktivität ausgehen würden. Von dem ursprünglich für das Frühjahr erwarteten Post-Corona-Erholung scheine nicht viel übrig zu bleiben, zumal zuletzt auch die Infektionszahlen wieder deutlich angestiegen seien.



Die direkten Effekte des Krieges und der Sanktionen für den Außenhandel seien zwar aufgrund des vergleichsweise geringen Handelsvolumens mit Russland und der Ukraine begrenzt. Allerdings würden auch deutsche Unternehmen wichtige Schlüsselgüter, Rohstoffe und fossile Energieträger aus Russland beziehen. Die Störung von Lieferketten während der Pandemie habe gezeigt, dass auch der Ausfall nur einzelner Vorleistungsgüter die Produktion empfindlich behindern könne.



Die ohnehin schon sehr angespannten Produktions- und Lieferketten würden auch direkt durch die Kriegshandlungen in der Ukraine gestört - die fehlenden Kabelbäume in der Automobilindustrie seien nur ein Beispiel. In den vergangenen Wochen habe eine Vielzahl anekdotischer Hinweise aus den deutschen Chefetagen teils erhebliche Produktionsbehinderungen angedeutet. Laut DIHK würden rund 60 Prozent der Unternehmen als Folge des Krieges zusätzliche Störungen in der Lieferkette und Logistik sehen.



Die Stimmungslage in den deutschen Unternehmen habe sich daher wenig überraschend ebenfalls erheblich verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im März auf 90,8 Punkte abgesackt. Die auf die nähere Zukunft gerichteten Geschäftserwartungen würden sich im freien Fall befinden und den tiefsten Wert seit Mitte 2020 markieren. Praktisch durch alle Branchen ziehe sich der Stimmungseinbruch, besonders betroffen seien aber Industrie, Bau und Handel.



Die ohnehin schon vor der Krise hohe Inflation werde durch die Auswirkungen des Krieges weiter angefacht. Laut ZEW seien die Inflationserwartungen unter Finanzmarktexperten sprunghaft und massiv um 107,7 auf nun 70,2 Saldenpunkte angestiegen. Die Mehrzahl der Analysten und Volkswirte rechne demnach mit einer längeren Phase deutlich erhöhter Energiepreise, aber auch die Belastungen durch Material- und Lieferengpässe würden die Inflation in diesem Jahr noch zusätzlich antreiben. Die Analysten würden im Basisszenario für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von fast 6% rechnen, ein Abbruch des Handels mit Gas und Öl würde die Lage sogar noch deutlich verschärfen. (Ausgabe April 2022) (29.03.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infolge des Ukrainekriegs ziehen am deutschen Konjunkturhimmel dunkle Wolken auf, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund der großen Ungewissheit über die weiteren Entwicklungen sei zwar die Prognoseunsicherheit derzeit noch sehr hoch. Die Analysten würden aber selbst für den Fall eines Ausbleibens einer weiteren ernsten Eskalation der geopolitischen Lage mit einer empfindlichen Abkühlung rechnen und hätten ihre Konjunkturprognose für 2022 auf unter 2% gesenkt.Belastungen für die Konjunktur würden von schwindenden Absatzmöglichkeiten, einer Eintrübung des Investitions- und Verbrauchervertrauens und vor allem von den hohen Energie- und Rohstoffpreisen sowie neuen Lieferengpässen ausgehen. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen bestehe ein erhöhtes Risiko, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal in eine technische Rezession abgleite, nachdem die Wirtschaftsleistung bereits im vierten Quartal 2021 leicht geschrumpft sei. Der hohe Auftragsbestand der Industrie und die während der Pandemie aufgebauten Ersparnisse könnten jedoch helfen, die negativen Auswirkungen zumindest etwas zu begrenzen.