Aufgrund der guten Konjunktur, der robusten Arbeitsmarktverfassung und nicht zuletzt wegen der niedrigen Zinsen habe sich die Lage der öffentlichen Finanzen im vergangenen Jahr weiter verbessert. Der gesamtstaatliche Haushalt habe im Jahr 2016 auf der Basis vorläufiger Zahlen mit EUR 23,7 Mrd. den größten Überschuss aller Zeiten verzeichnet. Gemessen an der nominalen Wirtschaftsleistung ergebe sich hieraus eine Überschussquote in Höhe von 0,8% vom BIP. Alle staatlichen Ebenen hätten höhere Einnahmen als Ausgaben verzeichnet.



Weder die gute öffentliche Haushaltslage noch das derzeit extrem günstige Finanzierungsumfeld seien jedoch erkennbar dafür genutzt worden, um den von allen Seiten beklagten und inzwischen nicht mehr zu übersehenden Investitionsstau anzugehen. Vor allem auf den nicht-öffentlichen Wohnungsbau sei die Expansion der Bauinvestitionen in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Während der öffentliche Wohnungsbau kaum noch zu messen sei, hätten auch die übrigen öffentlichen Bauinvestitionen real kaum zugelegt.



Die eigentliche Dramatik werde deutlich anhand der Entwicklung der Nettobauinvestitionen der öffentlichen Hand, die seit vielen Jahren negativ ausfallen würden. Vor allem im kommunalen Bereich seien die Nettoanlageinvestitionen seit Jahren anhaltend negativ. Kurzfristig lasse sich der Investitionsstau nicht beheben, da den Kommunen offenbar derzeit die Mittel fehlen würden und Zusatzinvestitionen schnell an Kapazitätsgrenzen stoßen würden. Es bedürfe somit einer mittelfristigen gesamtstaatlichen Strategie, die allerdings bald umgesetzt werden müsse, sofern man das aktuelle Umfeld mit historisch niedrigen Zinsen hierfür noch nutzen möchte.



Die Inflationsrate sei in Deutschland wie erwartet temporär über die Marke von 2,0% Y/Y gesprungen. Allerdings würden die jüngsten Indikatoren darauf hindeuten, dass sich bereits im März ein merklicher Rückgang der Inflationsrate ergebe. Auch wenn der jüngste Inflationsanstieg somit bereits sein Ende gefunden haben dürfte, sorge die Normalisierung der Preissteigerungsrate auf einen Wert zwischen 1,5% und 2% Y/Y für einen geringeren Zuwachs der Realeinkommen. Dies könnte ein Grund für den leichten, aber nicht dramatischen Rückgang des GfK Verbrauchervertrauens gewesen sein. (Ausgabe April 2017) (28.03.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Januardaten aus der deutschen Industrie waren erneut erheblich verzerrt, so die Analysten der Nord LB.Saison- und arbeitstäglich bereinigt habe sich die Industrieproduktion zum Jahresauftakt kräftig um 2,8% M/M erholt, was jedoch aus Sicht der Analysten hauptsächlich als Korrektur der Dezemberzahlen (revidiert: -2,4% M/M) zu interpretieren sei. Diese seien durch einen Ferientageeffekt massiv nach unten gezogen worden. Noch deutlich stärkere Schwankungen weise am aktuellen Rand die Zeitreihe der Auftragseingänge auf. Ein ungewöhnlich hoher Anteil von Großaufträgen habe im Dezember zu einem Orderzuwachs von 5,2% M/M geführt - immerhin das zweitstärkste Monatsplus seit 2005. Hierauf sei im Januar allerdings ein Monat mit einem extrem geringen Anteil von Großaufträgen gefolgt, was den Absturz im Vormonatsvergleich in Höhe von -7,4% M/M erkläre.