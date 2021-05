Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal mit 1,7% gegenüber den drei Monaten zuvor leicht stärker gesunken als erwartet, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Die deutsche Inflationsrate sei im April mit 2% hoch ausgefallen. Im Vormonatsvergleich sei der Preisschub dieses Mal nicht von den Kraftstoffen gekommen. Bundesländerergebnisse würden zeigen, dass der Bereich "Freizeit, Unterhaltung, Kultur", dessen Leistungen zurzeit so gut wie nicht angeboten würden, einen deutlichen Anstieg aufgewiesen habe. Dies setze ein Fragezeichen hinter die Preisstatistik in Pandemiezeiten. Klar sei jedoch, dass die zu erwartenden Öffnungen in den nächsten Monaten zu höheren Preisen führen würden. Die Unternehmen dieser Branchen hätten erhebliche Umsatzausfälle hinnehmen müssen. Sie dürften versuchen, durch Preisanhebungen einen Teil hiervon wieder hereinzuholen. Auch würden mit besserer Konjunktur die Lohnforderungen wieder etwas höher ausfallen. Der sich aufstauende Preisdruck zeige sich bereits in den Vorproduktpreisen. Die deutschen Großhandelspreise hätten im März um 4,4% und die Importpreise 6,9% über Vorjahresniveau gelegen. Die Analysten der Helaba hätten deswegen ihre Prognose für die deutsche Inflationsrate 2021 auf 2,2% (vorher: 1,9%) angehoben. Damit werde im zweiten Halbjahr in der nationalen Rate die 3-Prozentmarke fast erreicht und in der harmonisierten Rate sogar deutlich überschritten.Die höhere Inflation werde dieses Jahr die privaten Konsumausgaben belasten. Bereits im ersten Quartal hätten die Mehrwertsteuererhöhung und der verschärfte Lockdown hier zu einem starken Rückgang geführt. Der neu eingeführte Bundes-Lockdown erfordere bei Inzidenzen über 100 Testungen vor dem Einkaufen. Dies dämpfe die Konsumentwicklung zusätzlich. Trotz einer zu erwartenden Aufholrally im zweiten Halbjahr dürften die Verbrauchsausgaben 2021 nur um schätzungsweise 3% zulegen. Weitere Impulse würden vom Staatsverbrauch, dem Außenhandel und den Ausrüstungsinvestitionen ausgehen. Die Bauinvestitionen würden von hohen Auftragsbeständen und einer regen Nachfrage vor allem im Wohnungsbau profitieren. (06.05.2021/ac/a/m)