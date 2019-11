Auch die EU-Kommission dränge Deutschland, die Staatsausgaben zu erhöhen und so die Wirtschaft zu stützen. Der Chief Economist Gilles Moëc gehe davon aus, dass Berlin im nächsten Jahr mehr investieren werde und die Schwarze Null aufgeben werde, da selbst "unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Situation" ein Bedarf an mehr öffentlichen Investitionen bestehe als die derzeitigen Bruttoinvestitionen von zwei Prozent des Brutto-Inlandsprodukts (BIP).



Aber warum die ganze Aufregung? Die deutsche Wirtschaft schwächele und werde wahrscheinlich im dritten Quartal in eine Rezession fallen - Klarheit darüber werde man Mitte November bekommen. Prognosen von Trading Economics würden eine Kontraktion von 0,2 Prozent sehen, und auch die Bundesbank gehe von einer Verringerung aus.



Mit Blick auf das nächste Jahr werde die Konjunktur, neusten Vorhersagen zufolge, hinter Prognosen zurückbleiben. So hätten sowohl der IWF, als auch die Bundesregierung selber ihre Wirtschaftsprognosen für 2020 für Deutschland um 0,5 Prozentpunkte gesenkt (jeweils auf 1,2 Prozent und ein Prozent).



Trotzdem, die Regierung gehe davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten sowie auch die Einkommen weiter wachsen würden, von 44,8 Millionen Beschäftigten Ende 2018 auf 45,4 Millionen bei Ende 2020. Die Arbeitslosenquote habe sich in den vergangenen zwölf Monate gut gehalten - auch im Oktober sei sie unter der fünf-Prozent-Marke geblieben, bei 4,8 Prozent und 30,000 weniger Arbeitslosen als im Vormonat.



Und die Deutschen seien auch grundsätzlich recht optimistisch: mehr als 80 Prozent der Befragten einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey hätten kaum Sorge in Zukunft ihren Job zu verlieren, so der Spiegel, und auch mit ihrer finanziellen Lage seien über 40 Prozent der Befragten einer Studie des Sparkassen- und Giroverbands zufrieden.



Obwohl die Hauptkonjunkturdaten für das dritte Quartal wohl eine der wichtigsten Kalenderdaten für die deutsche Wirtschaft sein würden, könnte es im November auch an der (geld-)politischen Front interessant werden. Zum 1. November habe Christine Lagarde jetzt den Helm an der Europäischen Zentralbank (EZB) übernommen und alle Augen würden sich auf erste Indikatoren richten, was ihre zukünftige Geldpolitik angehen könnte. Die erste Sitzung des EZB-Rats werde allerdings erst im Dezember stattfinden.



Nachdem der Brexit jetzt erstmal wieder um ein paar Monate verschoben worden sei, würden die Experten aus Großbritannien zur Abwechslung mal weniger Gesprächsstoff im November erwarten, bevor dann im Dezember Neuwahlen für das britische Unterhaus anstünden. Die Brexit-Verlängerung sei jetzt auf Ende Januar gelegt worden. (05.11.2019/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Die "Schwarze Null", der Deutschen großer Stolz, könnte sich ihrem Ende nähern, so Achim Stranz, CIO bei AXA Investment Managers.Seit 2014 habe sich die deutsche Regierung nicht mehr neu verschuldet, und damit entweder einen ausgeglichenen Haushalt oder gar einen Überschuss erzielt - also schwarze Zahlen geschrieben.Zwar bestehe die Sicht, dass eine Neuverschuldung dringend vermieden werden müsse, in Regierungskreisen weiterhin. Doch aufgrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft würden die Forderungen nach mehr Investitionen und fiskalpolitischen Unterstützungen des Bundes lauter.Bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington DC habe sich dieser Ansicht gleich ein neues Schwergewicht angeschlossen: die neue Chefin des Fonds, Kristalina Georgiewa.