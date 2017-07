Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mai-Daten in Deutschland waren überwiegend positiv, so die Analysten der DekaBank.Für den deutschen Außenhandel sei im Mai mit eher schwachen Zuwächsen zu rechnen.Insgesamt deute sich ein starkes zweites Quartal an, das das erste wohl noch übertreffen werde. Dennoch werde es die Versprechungen der euphorischen Stimmungsindikatoren nicht einhalten können. (07.07.2017/ac/a/m)