Der Entwurf der Vergabebedingungen der für das kommende Frühjahr geplanten 5G-Lizenzversteigerung lasse aufhorchen, denn die Netzagentur scheine keine 100-prozentige Abdeckung vorzuschreiben. "Das ist nicht nur fatal für die Menschen, die in den zukünftigen Funklöchern wohnen, sondern verhindert wichtige Digitalisierungsschritte bei der Industrie 4.0 oder beim autonomen Fahren", erkläre Müller. Dabei sei das Kalkül der Telekommunikationsunternehmen durchaus nachvollziehbar: "Die Bundesnetzagentur muss versuchen, Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten." Dazu müsste aber die notwendige Infrastruktur mehrfach und parallel von jedem Wettbewerber aufgebaut werden. "Damit steigen die Gesamtinvestitionen und jeder Wettbewerber bekommt nur ein Stück vom Kunden-Kuchen", sage Müller. "Unter diesen Bedingungen ist es nachvollziehbar, vermeintlich unrentable und dünn besiedelte Regionen zu vermeiden."



Dass Wettbewerb und Netzabdeckung aber kein Widerspruch sein müssten, würden andere Regionen in der Welt beweisen. Hier würden Blockchain-Ecosysteme aufgebaut, die beides vereinen würden. Jeder habe Zugang zur großen, weltumspannenden "Legoplatte" Blockchain und könne mit jedem direkt und via Computer Geschäfte abwickeln. Diese Eigenschaften würden Unternehmen wie Softbank aus Japan, Sprint aus den USA oder Far EasTone Telecommunications Co. mit Sitz in Taiwan nutzen.



Auf Basis der Technologie des amerikanischen Blockchain-Start-up TBCASoft hätten sie eine Blockchain-Infrastruktur für Telekommunikationsunternehmen geschaffen und ihre Aktivitäten im CBSG-Konsortium gebündelt. Sobald ein Kunde das Versorgungsgebiet des einen Anbieters verlasse und ein anderer Anbieter übernehme, würden Mikro-Verträge und -Transaktion zwischen den Anbietern auf der "Legoplatte" Blockchain in Echtzeit und ohne Aufwand ausgelöst. Dabei spiele es keine Rolle, ob sich das Ganze innerhalb von Landesgrenzen oder grenzüberschreitend abspiele. Karsten Müller: "Vermeintlich nicht lohnenswerte Regionen lassen sich auf diesem Wege marktwirtschaftlich versorgen, zumal die notwendige Infrastruktur nicht doppelt und dreifach aufgebaut werden muss."



Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kämen übrigens weitere Aspekte ins Spiel: Dem CBSG-Konsortium sei jüngst Synchronoss beigetreten: Ein börsengelistetes US-amerikanisches Unternehmen, das auf Basis der Blockchain-Plattform Zahlungsverkehrsdienstleistungen anbieten werde - und zwar nicht zwischen den Telekommunikationsunternehmen, sondern zwischen den Endkunden. "Die Branchengrenzen verschieben sich durch die Blockchain und bringen fast unbegrenzte Möglichkeiten", sage Müller. (26.11.2018/ac/a/m)







