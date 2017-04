Größtes Wachstum erzielte im vergangenen Jahr das Segment "Ganze Bohne" mit einem Anstieg um 7,7 Prozent. "Ganze Bohne" umfasst die Produktgruppe "Ganze Bohne klassisch", die vorwiegend in Vollautomaten und für die Herstellung von Filterkaffee Verwendung findet, sowie die Kategorie "Ganze Bohne Espresso/Caffè Crema", die für den Einsatz im Siebträger und im Vollautomaten geeignet ist. "Bei der Zubereitung von Filterkaffee, Caffè Crema, Espresso oder Kaffeemilchspezialitäten achtet der Verbraucher neben Convenience auch auf hohe Qualität. Aufgrund des gestiegenen Qualitätsbewusstseins der Konsumenten wird der Röstkaffee zu Hause immer häufiger erst kurz vor dem Brühvorgang gemahlen", so Holger Preibisch. "Dies spiegelt sich in der positiven Entwicklung des Segmentes ‘Ganze Bohne’ wider."



Filterkaffee weiterhin Spitzenreiter



Klarer Spitzenreiter war trotz der wachsenden Beliebtheit von Einzelportionen und ganzen Bohnen der klassische, gemahlene Filterkaffee. Wie auch in den vergangenen Jahren stellte er 2016 das stärkste Segment im deutschen Röstkaffeemarkt mit einem Marktanteil von 62 Prozent. Die zweitstärkste Kategorie entfiel auf "Ganze Bohne". Das Segment erzielte einen Marktanteil von 24 Prozent, gefolgt von Kaffeepads und -kapseln mit Marktanteilen von 8,4 bzw. 5,6 Prozent.



Löslicher Kaffee weiterhin auf Wachstumskurs



Der Trend zu vorportionierten Angeboten spiegelte sich im LEH auch im Bereich des löslichen Kaffees wider. So konnte das Segment "X in 1", welches Einzelportions-Mixe mit löslichem Kaffee, Milchpulver und/oder Zucker bezeichnet, im Jahr 2016 um 5,3 Prozent zulegen. Der Absatz von purem löslichen Kaffee zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, mit einem Anstieg um 1,9 Prozent*. Damit setzt sich der Wachstumstrend in diesem Segment konsequent fort: In den vergangenen zehn Jahren nahm der Absatz von purem löslichen Kaffee um 13 Prozent zu.



Außer-Haus-Konsum verzeichnet Absatzplus



Der deutsche "Out of Home"-Markt für Kaffee verzeichnete 2016 ein Absatzplus von 5,2 Prozent. "Der wachsende Außer-Haus-Konsum von Kaffee lässt sich insbesondere auf das positive Wirtschaftswachstum und die gute Beschäftigungslage am Arbeitsmarkt zurückführen. Verbraucher sind häufiger unterwegs und genießen ihren Kaffee somit zunehmend auch außer Haus", erklärt Holger Preibisch. (06.04.2017/ac/a/m)





