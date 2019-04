Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch im Februar ist der deutsche Außenhandel nicht richtig in Schwung gekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar habe der saison- und kalenderbereinigte Handelsbilanzsaldo mit 18,7 Mrd. EUR leicht ausgebaut werden können (Januar: 18,6 Mrd. EUR). Die Verbesserung sei aber vor allem einer um 1,6% gg. Vm. verringerten Importtätigkeit geschuldet gewesen, die den Exportrückgang um 1,3% gg. Vm. überkompensiert habe. Somit würden die Außenhandelsdaten den zuletzt deutlichen Abschwung im Welthandel widerspiegeln. Ausgehend von der historischen Entwicklung würden die aktuellen Handelsbilanzüberschüsse damit klar hinter den zyklischen Hochständen im Jahr 2017 zurückbleiben und lägen aktuell auf dem Niveau des 4. Quartals 2018. Für die BIP-Entwicklung im 1. Quartal in Deutschland sei daher kaum mit einem substantiellen Wachstumsbeitrag des Außenhandels zu rechnen. Insgesamt würden die Analysten lediglich ein minimales BIP-Wachstum von 0,1% gg. Vq. zwischen Januar und März erwarten.



Die Handelsbilanzzahlen hätten sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Markterwartungen bewegt. Daher seien die Kursreaktionen auf die gestrige Veröffentlichung überschaubar gering geblieben. (09.04.2019/ac/a/m)



