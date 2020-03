Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt scheint auf den ersten Blick im März noch recht stabil geblieben zu sein, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.



Die Zahl der Arbeitslosen habe saisonbereinigt nur um 1.000 zugenommen, die entsprechende Quote sei bei 5,0% geblieben. Allerdings würden sich diese Daten auf die Zeit bis zum 13. März beziehen. Die nachfolgende Krisenverschärfung werde sich somit erst in den Aprilzahlen niederschlagen. Der dramatische Anstieg der Zahl von Anzeigen auf Kurzarbeit und die zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren sprächen eine eindeutige Sprache. Geld- und Fiskalpolitik müssten alles tun, um dauerhafte Folgen der größten Krise in Friedenszeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Hier werde man dem Verlauf der Pandemie entsprechend sicher in den kommenden Wochen immer wieder auch nachjustieren müssen. (31.03.2020/ac/a/m)





