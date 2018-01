Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt (Mi., 31.01., 09:55 Uhr) entwickelt sich seit Jahren robust, so die Analysten von Postbank Research.



Das Jahr 2017 habe er sogar mit einem regelrechten Schlussspurt beendet. In den letzten vier Monaten sei die Zahl der Arbeitslosen in der Summe um 85 Tsd. Personen gefallen. Es gebe derzeit überhaupt keinen Anlass zu Befürchtungen, dass der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt abbrechen könnte. Die Konjunktur laufe wie geschmiert und die Nachfrage nach Arbeitskräften sei bereits seit längerem extrem hoch. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb davon ausgehen, dass die Zahl der Arbeitslosen auch im Januar in saisonbereinigter Rechnung weiter gesunken sei, wenn auch mit einem Rückgang um 10 Tsd. Personen das Tempo der Vormonate wohl nicht ganz habe gehalten werden können. Dennoch sollte dies ausreichen, um die saisonbereinigte Arbeitslosenquote auf 5,4% und damit auf ein neues Tief seit der Wiedervereinigung zu drücken. (26.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.