Salesforce (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) habe den Umsatz in Q1 (zum 30.04.) überraschend kräftig gesteigert. Die Erlöse seien im Berichtszeitraum um 24% auf 7,41 Mrd. USD geklettert. Der Nettogewinn sei auf 28 (469) Mio. USD gefallen. Auf bereinigter Basis habe das Ergebnis je Aktie bei 0,98 (1,21) USD gelegen. Für das Gesamtjahr rechne der US-Konzern und SAP-Konkurrent zwar mit einem etwas geringeren Umsatz von 31,7 bis 31,8 (bisher: 32,0 bis 32,1) Mrd. USD, dafür aber mit einem höheren Gewinn, der nun bei 4,74 bis 4,76 (4,62 bis 4,64) USD je Aktie liegen solle.



Die Spekulation, dass die US-Leitzinsen vielleicht doch kräftiger steigen würden als bislang erwartet, lasse dem Euro kaum Spielraum nach oben. Starke Stimmungsdaten aus der US-Industrie hätten ihn dann endgültig leichter notieren lassen.



Die Ölnotierungen hätten leichte Zuwächse verzeichnet, was angesichts der derzeitigen Gemengelage (Teil-Embargo gegen Russland, OPEC+-Sitzung heute und Förderprobleme in Libyen) nicht verwunderlich sei. (02.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein zunächst deutlich freundlicher tendierender deutscher Aktienmarkt drehte nach überraschend guten US-Konjunkturmeldungen in negatives Terrain, so die Analysten der Nord LB.Die Sorge vor schnell steigenden Zinsen sei wieder geweckt worden. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank FED habe die Tagesverluste an der Wall Street etwas eingedämmt. Zuvor sei es auch für die US-Börsen deutlich abwärts gegangen.