Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell mit +1,76% auf 29.640 Punkte deutlich fester.



Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN: 577330)-CEO Schulte rechne mit einem schwierigen Geschäft im Winter. Erst für das nächste Jahr erwarte er eine deutliche Verbesserung. Im August habe der größte deutsche Flughafen mit 3,2 Millionen Passagieren rund 50% des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht. Dabei sei der abgelaufene Monat der stärkste des Jahres gewesen. Ab September würden die Fluggastzahlen nach Schultes Einschätzung wieder Monat für Monat zurückgehen. Dagegen gehe die Erholung an den Fraport-Flughäfen im Ausland schneller. Die Airports in Griechenland oder der Türkei hätten sich schon auf 70 bis 80% des Volumens von 2019 erholt. Die internationalen Beteiligungen trügen deshalb 2021 und in den kommenden Jahren mehr als die Hälfte zum Konzernergebnis bei.



Beim US-Chipkonzern Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) seien die Erlöse in Q3 um 16% auf 6,778 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe sich auf 1,876 Mrd. USD von 688 Mio. USD im Vorjahr erhöht. Für Q4 prognostiziere der Konzern einen Umsatz von 7,35 Mrd. USD und liege damit über den Markterwartungen von 7,23 Mrd. USD.



Der US-Arbeitsmarktbericht habe den Greenback belastet und im Gegenzug den Euro marginal anziehen lassen.



Die Sorge, dass nach den US-Arbeitsmarktdaten die US-Wirtschaftsentwicklung schwächer als erwartet verlaufen könnte, habe die Ölpreise im Handelsverlauf belastet. Gold habe sich zum Wochenende aus seiner Range der letzten vier Tage befreien und deutlich höher schließen können. (06.09.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten haben am Nachmittag den deutschen Aktienmarkt belastet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,37%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,60% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,50% gesunken.Die US-Börsen hätten nach den Arbeitsmarktdaten in engen Grenzen uneinheitlich geschlossen. Der schwache Arbeitsplatzaufbau, besonders im Freizeitbereich und im Gastgewerbe, habe Werte aus diesen Sektoren belastet.