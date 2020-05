Bei Umsätzen von 4,4 Mrd. EUR (+16,7%) in Q1 habe Merck einen Ergebnissprung auf 1,2 Mrd. EUR (+27,2%) hingelegt. Merck habe u.a. von guten Geschäften in den Segmenten Healthcare und Life Science profitiert. Auch wenn die Corona-Pandemie bislang kaum Auswirkungen auf das Geschäft gehabt habe, passe der Konzern seine Jahresprognose nach unten an und rechne nun mit einem Umsatz zwischen 16,8 und 17 Mrd. EUR und einem ber. Ergebnis zwischen 4,35 und 4,85 Mrd. EUR.



RWE sei gut in das Jahr gestartet und habe die Prognose für 2020 bestätigt. Das um Sondereffekte ber. EBITDA habe um 19% auf 1,3 Mrd. EUR zugelegt, das ber. EBIT habe bei 955 (749) Mio. EUR gelegen.



Wirecard habe in Q1 der Corona-Krise getrotzt und die Kennzahlen im Rahmen der eigenen Erwartungen gesteigert. Der Umsatz sei nach vorläufigen Zahlen um rund 24% auf 700,2 Mio. EUR geklettert, der Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 26% auf 199,2 Mio. EUR gestiegen. Finanzchef von Knoop habe die Prognose bestätigt, im Gesamtjahr ein EBITDA von 1,0 bis 1,12 Mrd. EUR zu erzielen.



Bei weitgehend fehlenden Impulsen sei der Euro in einem ruhigen Handel nur wenig verändert gehandelt worden.



Dass die IEA den internationalen Ölverbrauch weniger stark als zunächst befürchtet einbrechen sehe, habe die Ölpreise beflügelt. Gold habe von der wieder steigenden Risikoaversion der Anleger profitiert und bewege sich nun an der oberen Grenze des seit fünf Wochen bestehenden Seitwärtstrends. (15.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wieder aufflammende Sorgen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit und Aussagen von FED-Chef Powell, der weitere Konjunkturhilfen für nötig hält, haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,95%, MDAX -2,34%, TecDAX -2,44%) am Donnerstag ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Nachdem zunächst schwache Arbeitsmarktdaten und kritische Aussagen von Trump zu China die Wall Street ( Dow Jones +1,62%, S&P-500 +1,15%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,91%) belastet hätten, seien die Indices dank starker Öl- und Finanzwerte ins Plus gedreht. American Express habe 7,41% höher notiert, Wells Fargo +6,79%, Chevron +1,52%. Cisco hätten von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen profitiert und um 4,53% vorgerückt.Der Nikkei-225 notiere mit 20.049 Punkten 0,72% höher. Deutsche Telekom sehe nur einen begrenzten Einfluss der Corona-Pandemie auf das Geschäft und bestätige die Jahresprognose. Zwar belaste die Schließung der Filialen, andererseits seien die Umsätze durch mehr Sprachtelefonie gestiegen, habe es geheißen. In Q1 hätten sich die Erlöse um 2,3% auf 19,9 Mrd. EUR erhöht, dabei habe sich das ber. EBITDA um 10,2% auf 6,5 Mrd. EUR verbessert. Der ber. Konzernüberschuss habe bei 1,3 Mrd. EUR (+8,5%) gelegen.