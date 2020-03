Der Nikkei-225 notiere schwach unter 20.000: aktuell 19.596,62 P. (-4,4%).



Ein Konsortium um die Werftentochter von thyssenkrupp habe in Brasilien den Zuschlag für den Bau von 4Korvetten erhalten. Die Verträge zwischen dem brasilianischen Staatsunternehmen Emgepron und dem Konsortium Aguas Azuis seien unterzeichnet worden, habe thyssenkrupp mitgeteilt. Die Schiffe sollten zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden. Zum Auftragswert hätten sich die Unternehmen nicht geäußert. In brasilianischen Zeitungsberichten sei von 9,1 Mrd. Real die Rede gewesen - umgerechnet 1,8 Mrd. Euro.



Die Lufthansa wolle wegen der Auswirkungen des Coronavirus Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken. Die größte deutsche Fluggesellschaft habe wegen der durch die Virus-Epidemie einbrechenden Nachfrage bis Ende März rund 7.100 Flüge gestrichen. Das entspreche einer Kapazität von 150 Flugzeugen.



Der Euro habe zum Wochenschluss zugelegt, habe jedoch nicht all seine Gewinne in die Schlussglocke retten können. Der Euro profitiere derzeit stark vom schrumpfenden Zinsvorsprung der USA zur Eurozone.



Am Freitag seien die Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Drosselung der Öl-Produktion gescheitert. Der Öl-Konzern Saudi Aramco habe angekündigt, den offiziellen Verkaufspreis für alle Öl-Sorten und alle Abnehmer zu senken. Zudem solle die Förderung hochgefahren werden. Heute früh habe der Öl-Preis daraufhin ein Desaster erlebt. Es sei über 31% in die Tiefe gegangen. Das habe es das letzte Mal vor knapp 30 Jahren gegeben. Ein Zusammenbruch der Nachfrage kombiniert mit einer Ausweitung des Angebots sei aber auch marktwirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Gold habe leicht freundlich tendiert. (09.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt kehrt nach wie vor keine Hoffnung zurück, so die Analysten der Nord LB.Im Gegenteil: Die Sorgen vor den Auswirkungen des Coronavirus hätten eine Verkaufswelle ausgelöst. Der DAX sei um 3,37% gefallen. In nur zwei Wochen habe der deutsche Leitindex somit mehr als 2.000 Punkte verloren. Vom Rekordhoch Mitte Februar bei 13.795 Punkten habe er mittlerweile mehr als 16% eingebüßt.Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten seien an der Wall Street ( Dow Jones -1,0%, S&P 500 -1,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,9%) völlig verpufft. Anleger würden ihre Angst vor einem weltweiten Konjunkturabschwung wegen der Coronavirus-Epidemie einfach nicht los. Carnival und Royal Caribbean Cr. ( ISIN LR0008862868 WKN 886286 ) hätten nach einem Bericht 2,6% abgegeben. Die US-Regierung suche nach Wegen, US-Bürger von Kreuzfahrtreisen abzuhalten.