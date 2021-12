Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell leichter bei 28.432,64 Punkten.



Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) halte weiter Ausschau nach Übernahmemöglichkeiten im Bereich nachhaltiger Investments und digitaler Assets. Dort gebe es große Wachstumschancen, habe Deutsche Börse-Vorstand Thomas Book dem "Handelsblatt" gesagt. "In beiden Bereichen wollen wir unser Angebot nicht nur organisch ausbauen, sondern sehen uns auch nach Zukaufmöglichkeiten um." Dadurch werde die Deutsche Börse von der wachsenden Nachfrage von institutionellen Investoren nach Krypto-Assets künftig noch stärker profitieren.



Passend dazu die Nachricht aus der Sparkassenwelt: Diese würden ihren Kunden den Handel mit Bitcoin & Co ermöglichen wollen. Sollten die Gremien Anfang 2022 grünes Licht geben, würden bald digitale Geldbörsen für Kryptowährungen angeboten, habe ein Sprecher der Sparkassen-Finanzgruppe gesagt. Es sei geplant, dass Sparkassen-Kunden Kryptoassets direkt über ihre Girokonten kaufen könnten. Gestartet werde in ausgewählten Filialen.



Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) rechne für den laufenden Monat wegen der sich erneut verschärfenden Corona-Krise mit einer Abschwächung der Erholung bei den Passagierzahlen. Im November habe der Flughafen Frankfurt - auch dank der Öffnung der USA für den internationalen Luftverkehr - rund 2,9 Mio. Passagiere gezählt und damit fast 342% mehr als im Vorjahresmonat, allerdings trotzdem noch fast 43% weniger als im Vergleichsmonat 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie.



Zu Beginn einer Woche mit wichtigen geldpolitischen Entscheidungen habe der Euro leicht nachgegeben.



Der Ölpreis habe seine freundliche Tendenz vom Freitag zunächst fortgesetzt. Im Laufe des Tages sei jedoch vom USD Gegenwind gekommen, der zugelegt und Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuert habe. Beim Goldpreis drücke man die Wiederholungstaste: es gehe nämlich weiter seitwärts. (14.12.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt erwischte einen verhaltenen Start in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Auf die Stimmung der Anleger hätten u.a. Verluste der US-Börsen gedrückt. Dort hätten sich Anleger u.a. von den möglichen Auswirkungen der Virus-Variante Omikron verunsichert gezeigt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,01% gesunken, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,20% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,79% geklettert.Im Fokus hätten die Papiere von Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) mit weiteren Bewertungsaufnahmen durch Analysten gestanden. Die ehemalige Nutzfahrzeugsparte von Daimler sei aus der Unternehmensgruppe abgespalten und am Freitag an die Börse gebracht worden.Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,89%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,91% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,39% gefallen.