VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle in den kommenden fünf Jahren (2020 bis 2024) knapp 60 Milliarden Euro in klimafreundliche Antriebe und die Digitalisierung stecken. Das beschlossene Budget entspreche etwas mehr als 40% der für den Zeitraum geplanten Gesamtausgaben. Allein 33 Mrd. EUR seien für die Elektromobilität vorgesehen.



LEG Immobilien habe nach 9M einen auf EUR 259,1 Mio. erhöhten Gewinn erreicht und die Jahresprognose bestätigt. Steigende Mieten hätten den Wohnungskonzern vorangebracht.



Stabilus habe bei sinkendem Umsatz auf EUR 951,3 Mio. (-1,2%) ein ber. Ergebnis von EUR 142,7 Mio. (-4,4%) und einen Gewinn von EUR 80,9 (Vj. 105,4) Mio. erwirtschaftet. Grund dafür sei die schwache Automobilproduktion in Europa und China gewesen.



Der Euro habe sich zum Wochenschluss in ruhigen Bahnen bewegt. Lediglich die am Nachmittag schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten hätten ihm Auftrieb verliehen, nachdem der USD unter Druck geraten sei.



Wachsende Zuversicht mit Blick auf den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit habe für anziehende Ölpreisnotierungen gesorgt. Der Goldpreis sei erneut in einer engen Range geblieben und aufgrund einer höheren Risikofreude leicht von 1.471 USD auf 1.466 USD gesunken. Somit sei das Edelmetall mit nahezu +/-0 aus der Woche gegangen. (18.11.2019/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,47%, MDAX +0,44%, TecDAX +0,73%) setzt weiter große Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, so die Analysten der Nord LB.Da diese Hoffnung in jüngster Vergangenheit des Öfteren enttäuscht worden sei, hätten Marktteilnehmer von einer vorsichtig optimistischen Stimmung gesprochen. Unternehmensseitig sei es ruhiger auf dem Parkett geworden, da sich die Berichtssaison ihrem Ende nähere. Aktuell würden verstärkt Werte aus der 2. und 3. Börsenreihe das Geschehen bestimmen. So z.B. Stabilus , die nach einem erfreulichen Ausblick um 15% angezogen hätten.Am US-Markt ( Dow Jones +0,8%, S&P 500 +0,8%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,7%) seien neue Jahreshochs erzielt worden. Die jüngst ermutigenden Signale im Handelsstreit hätten es möglich gemacht. Gefragt gewesen seien Halbleiterwerte, nachdem ein optimistischer Ausblick des US-Chipanlagenbauers Applied Materials (+9%) positiv überrascht habe. Nikkei 225 steige auf 23.416,76 Punkte (+0,5).