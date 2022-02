Angeblich habe Russland Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen sei, wie Militärfahrzeuge schweres Gerät abtransportieren würden. Eine offizielle Bestätigung von westlicher Seite stehe allerdings noch aus.



An den Börsen habe dies jedoch steigende Kurse ausgelöst. Gestartet bei 15.077 habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwischenzeitlich sogar die Marke von 15.300 übersprungen und das Gap vom Vortag geschlossen. Der Future für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe von minus 0,3 Prozent auf plus 1,1 Prozent gedreht.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe in der Zwischenzeit unter Berufung auf den Nachrichtendienst Interfax berichtet, dass das russische Verteidigungsministerium den Beginn eines Rückzugs einiger Streitkräfte nach Übungen angekündigt habe. Einheiten der Militärbezirke West und Süd würden am Dienstag nach Abschluss der Übungen mit der Rückkehr zu dauerhaften Stützpunkten beginnen, so Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.



Es bewahrheite sich, dass die Märkte mit den Nachrichten zur Ukraine-Krise hin- und herpendeln würden. Jedes Entspannungssignal werde positiv gewertet und umgekehrt. (15.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor 13 Stunden hieß es noch, dass russische Truppen nahe der ukrainischen Grenze in Angriffsstellung gehen würden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das sei Schnee von gestern. Kurz nach Handelsbeginn in Frankfurt seien erste Meldungen über den Ticker gelaufen, Russland ziehe Truppen zurück. Das habe am deutschen Aktienmarkt einen Sprung nach oben ausgelöst.